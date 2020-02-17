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Alkollü sürücü takla atan otomobilden sağ çıktı

Bursa'da alkollü olduğu belirlenen sürücünün kullandığı otomobil takla attı.

AA | 17.02.2020 - 09:34..
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Burak K. idaresindeki 16 SAJ 23 plakalı otomobil, Bursa'nın Yıldırım ilçesi Balabancık Caddesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki araçlara çarptıktan sonra takla attı.

ALKOLLÜ ÇIKTI

Ters duran otomobilden kendi imkanıyla çıkan ve yaralanmadığı belirlenen Burak K, polis ekiplerinin yaptığı kontrolde alkollü olduğu tespit edilerek polis merkezine götürüldü.

Alkollü sürücü takla atan otomobilden sağ çıktı

GÖREN FOTOĞRAFLADI

Caddede bulunan binalardaki bazı vatandaşlar, evlerinden cep telefonlarının kamerasıyla takla atan aracın görüntüsünü çekti. Trafiğe kapanan cadde, takla atan otomobilin çekici tarafından kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Alkollü sürücü takla atan otomobilden sağ çıktı

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