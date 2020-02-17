Alkollü sürücü takla atan otomobilden sağ çıktı

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1 Kadir Şeker'in soruşturmasında sona geliniyor Kadir Şeker'in montunda tespit edilen kan izleri, soruşturmaya yön verecek.

2 Çanakkale'de 38 göçmen yakalandı Ayvacık ilçesinde Sahil Güvenlik ekiplerince yakalanan göçmenler, Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

3 Süper Lig'de kritik hafta Süper Lig'de şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek olan haftada F.Bahçe-G.Saray, Beşiktaş-Trabzonspor maçları oynanacak.

4 Bade İşçil: O kadar zavallıysak yandık Ünlü oyuncu Bade İşçil, Sevgililer Günü hakkında konuştu.

5 Almanya'da camiye saldırı planlayan 12 kişi yakalandı Almanya'da bir camiye saldırı hazırlığında olduğu öğrenilen 12 kişi, 6 eyalette yapılan operasyonlarda gözaltına alındı.

6 Aleyna Tilki: Kliplerimdeki ayılar bazılarından daha ünlü Aleyna Tilki, Instagram hesabından yine çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı.