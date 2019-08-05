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Alman Hava Kuvvetleri'nde uçak sıkıntısı yaşanıyor

Almanya'nın uçacak savaş pilotu var, uçağı yok.

Haber Merkezi | 05.08.2019 - 12:31..
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Alman Hava Kuvvetleri'nde uçak sıkıntısı yaşanıyor

Avrupa Birliği'nin ve kıta Avrupası'nın en önemli ülkelerinden olan Almanya'nın, havada yaşadığı krizler devam ediyor.

Berlin'de inşaatı 2006 yılında başlayan havalimanı inşaatı, hala bitmedi. Maliyeti 7 milyar euroyu geçen havalimanı inşaatında, 550 bin üzerinde teknik hata var.

Almanya'nın bayrak taşıyıcı hava yolu Lufthansa da geçtiğimiz nisan ayında, 3 yılın ardından ilk kez zarar ettiğini açıklamıştı. Lufthansa'nın kaybı 336 milyon euro olmuştu.

HAVA KUVVETLERİ'NDE UÇAK YOK

Almanya Hava Kuvvetleri 'Luftwaffe'de de bu sıralar kriz yaşanıyor. Yeterli sayıda pilotu bulunan hava kuvvetlerinde, savaş uçağı ise yok.

Öyle ki; savaş pilotlarının yüzde 42'si uçak olmadığı için uçamıyor.

Alman Hava Kuvvetleri'nde uçak sıkıntısı yaşanıyor

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