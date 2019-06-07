Almanlardan yeni iltica yasası

Almanya İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve iltica yasasında değişikliği öngören yasa tasarısı bugün Federal Mecliste 159’e karşı 372 oyla kabul edildi. Oylamada 111 milletvekili çekimser kaldı.

MÜLTECİLER DAHA KOLAY SINIR DIŞI EDİLECEK

Yeni düzenleme iltica talebi reddedilen ve haklarında sınır dışı edilme kararı bulunmasına rağmen çeşitli sebeplerden dolayı ülkede kalmayı sürdüren mültecilerin daha kolay sınır dışı edilmesini öngörüyor.

İltica talebi kabul edilmeyip sınır dışı kararı verilen mültecilerin ortadan kaybolmalarının engellenmesi için cezaevinde tutulabilmelerine olanak sağlayan düzenlemede, mültecilerin kimliklerini gizlemesi de sınır dışı edilmeleri için bir sebep olarak görülüyor.

"KURNAZLIKLAR YAPARAK SINIR DIŞI EDİLMEKTEN KAÇIYOR"

İçişleri Bakanı Horst Seehofer, yaptığı konuşmada, Almanya'da oturma hakkı olmayanların ülkeyi terk etmeleri gerektiğini ifade ederek, "Bir hukuk devletinin, sınır dışı edilmesi gerekenleri ülkeyi terk etmelerini sağlaması gerekir. Bazıları, sahte kimlik bilgileri verme veya ortadan kaybolma gibi kurnazlıklar yaparak sınır dışı edilmekten kaçıyor." dedi.

Seehofer, İçişleri Bakanı olarak yasaların uygulamasından sorumlu olduğunu kaydetti.

"DEMOKRASİ İÇİN KARA GÜN"

Sol Parti Milletvekili Ulla Jelpke ise yeni düzenlemeleri eleştirerek, haklarında sınır dışı kararı verilen mültecilerin suçlularla aynı cezaevlerinde kalmalarının Avrupa hukukuna aykırı olduğunu savundu.

Yeşiller Milletvekili Filiz Polat da, Meclisten geçen yasa tasarısının Alman Anayasası'na da aykırı olduğunu ileri sürerek, tasarının Mecliste kabul edilmesine ilişkin "demokrasi için kara gün" ifadesini kullandı.

Almanya'da 2018 yılında yaklaşık 26 bin kişinin sınır dışı edildiği, 31 bin kişinin ise çeşitli sebeplerden dolayı sınır dışı edilemediği belirtilmişti.