Almanya gelecek için ete vergiyi artırıyor

Almanya'da doğal yaşamı korumak ve hayvanların yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla yeni bir et vergisi yolda.

Bu yılın başlarında Londra'da yapılan bir diğer araştırmada ise, gelişmiş ülkelerin dünyayı felaketten korumak için yüzde 80 daha az et tüketmeleri gerektiği vurgulanmıştı.

'HAYVANLARIN REFAHINI ARTIRMAK'

Yeşiller Partisi'nin tarım politikası sözcüsü Friedrich Ostendorf, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Et üzerinde uygulanna KDV indiriminin kaldırılmasını ve bunun hayvanların refahını artırmak için kullanılması gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Ostendorf ayrıca, yulaf sütü üzerinde yüzde 19 oranında vergi uygulanırken etin yüzde 7 oranında vergilendirilmesinin anlamsız olduğunu söyledi.

DOĞAYI VE HAYVANLARI KORUMAK İÇİN

Öte yandan, bazı gelişmiş ülkelerin kırmızı ve işlenmiş et tüketimini iki katına çıkardıkları belirtiliyor. Uzmanlar ise fiyatları yükseltmenin insanları daha sağlıklı ve daha az zararlı gıdalar yemeye teşvik edeceğine inanıyor ve mevcut et tüketim seviyelerinin, çevresel gerekçeler yüzünden sürdürülemez olduğu konusunda uyarılarda bulunuyor.