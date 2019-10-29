Almanya Sol Parti Eşbaşkanı Özdemir'e mahkemeden ceza

Hamburg Eyalet Meclisi Sol Parti Grup Eşbaşkanı Cansu Özdemir, Almanya'da yasaklı olan terör örgütü PKK flamasının göründüğü bir fotoğrafı Twitter'da paylaştı.

Özdemir, bu fotoğrağ gerekçesiyle yargılandığı davada suçlu bulundu.

PARA CEZASI ERTELENDİ

Hamburg- Altona İdare Mahkemesi'nde görülen davada Dernekler Yasası'nı ihlal etmekten suçlu bulunan Özdemir'e 4 bin 500 euro (yaklaşık 30 bin TL) para cezası verildi ancak mahkeme para cezasını tecil etti. Ayrıca Özdemir'in kamu yararına çalışan bir derneğe bin euro bağışta bulunmasına hükmedildi.

KASIM 2017'DE PAYLAŞTI

Özdemir, terör örgütü PKK flamalarının görüldüğü Alman haber ajansı DPA'ya ait bir fotoğrafı Kasım 2017'de Twitter hesabında, Almanca ve İngilizce, "PKK yasağı kaldırılsın. ForbiddenInGermany." notuyla paylaşmıştı. Özdemir savunmasında paylaşımın vatandaşları bilgilendirme amacı taşıdığı için yasak kapsamında bulunmadığını ileri sürmüş ancak mahkeme heyeti bu gerekçeyi geri çevirmişti.

ALMANYA'DA 1993'TEN BU YANA YASAKLI

Terör örgütü PKK, Avrupa Birliği (AB) terör örgütleri listesinde yer alıyor ve 1993 yılından bu yana Almanya'da yasaklı. Alman Dernekler Yasası, yasaklı örgütlerin sembol ve bayraklarının paylaşılmasını yasaklıyor.