Almanya'da 2 Türk daha korona nedeniyle hayatını kaybetti

Koronavirüs Avrupa'yı etkisi altına alırken, Avrupa ülkelerinde yaşayan Türkler'den de hayatını kaybedenlerin sayısı giderek artıyor.

2 TÜK YAŞAMINI YİTİRDİ

Yerel makamlardan alınan bilgiye göre, Münster yakınlarında ikamet eden 86 yaşındaki N.C. adlı erkek ile Stuttgart kenti yakınlarında ikamet eden 73 yaşındaki Y.P. adlı kadın, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

ALMANYA'DA KORONAVİRÜS NEDENİYLE TOPLAM 5 TÜRK HAYATINI KAYBETTİ

N.C'nin 22 Mart'ta vefat ettiği ancak enfeksiyon riski nedeniyle cenazesinin bugün Almanya'da defnedildiği öğrenildi. Y.P'nin "kronik böbrek yetmezliği" rahatsızlığı olduğu belirtildi.

Bu vefatların ardından Almanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 5'e ulaştı.