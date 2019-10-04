Almanya'da Açık Kapı Günü etkinlikleri

Etkinlikler başta Berlin olmak üzere Köln, Frankfurt, Dortmund ve Düsseldorf gibi şehirlerde, Almanya Müslümanları Koordinasyon Kurulu (KRM) tarafından düzenlendi.

"VATANI VATAN YAPAN İNSANLARDIR"

Doğu ve Batı Almanya'nın birleşme günü olan 3 Ekim'de düzenlenen etkinliğin bu yılki sloganı, 'Vatanı vatan yapan insanlardır' oldu.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nin (DİTİB) Köln Merkez Camisi'ni, her yıl olduğu gibi bu yıl da binlerce kişi ziyaret etti.

DİTİB camisinde görevli öğrenciler, ziyaretçileri cami girişlerinde karşıladı ve İslam'ı tanıtan el ilanı ve broşürler dağıttı.

Ziyaretçilere, İslam dini tanıtılarak Türk mutfağından çeşitli ikramlar sunuldu. Ayrıca Köln Diyanet Merkez Camisi’ne gelenler, İslami motiflerden oluşan sergileri de görme imkânı buldu.

"AMAÇ İNSANLARI ÖNYARGILARDAN KURTARMAK"

DİTİB Köln Merkez Cami İmamı Naci Şengün, DHA'ya yaptığı açıklamada, "Bugün, 'Açık Kapı Günü' olarak nitelendirilen bir gün. Hem yerli hem de yabancı misafirlerimizi kabul ediyoruz ve onlarla camimizi, kültürümüzü, damak tatlarımızı paylaşıyoruz. Farklı inançlardan insanlar camimize geliyorlar. Biz onları tanıma fırsatı yakalıyoruz, onlar da bizi. Birlik ve beraberlik içerisinde bir toplumda nasıl yaşanır, inançlara nasıl saygıyla yaklaşılır, bunu görüyoruz. Bizim Açık Kapı Günü yapmamızın sebebi, insanların önyargılarının ortadan kalması ve bizi bizden tanımaları esası üzerine kurmamızdır." dedi.







































