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Almanya'da elektrikli otomobile geçiş işsizliğe neden olacak

Almanya'da hedeflenen 2030'a kadar elektrikli ulaşıma geçişin, 410 bin kişinin işsiz kalmasına yol açacağı tahmin ediliyor.

AA | 13.01.2020 - 16:04..
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Almanya'da yapılan bir çalışmaya göre, elektrikli otomobillere geçiş pahalıya patlayacak.

410 BİN KİŞİ İŞSİZ KALACAK

Alman Ulusal Otomobil Platformu'nun (NPM) yaptığı bir araştırmaya göre, elektrikli otomobile geçişle ülkede 2030'a kadar 410 bin kişinin işsiz kalması bekleniyor.

DAHA AZ İŞÇİYE İHTİYAÇ DUYULUYOR

İş kaybının nedeninin, "elektrikli motorların petrol ile çalışan motorlara göre daha az parça bulundurduğu için üretimde daha az işçiye ihtiyaç duyması" olduğu belirtildi.

Almanya'da elektrikli otomobile geçiş işsizliğe neden olacak

EN FAZLA İŞ KAYBI MOTOR ÜRETİMİNDE

İçten yanmalı bir motora en az 1200 parça monte edilirken, elektrik motorunda ise yaklaşık 200 adet parça ile üretimin yapıldığı bildirildi.

En fazla iş kaybının, 88 bin kişi ile fosil yakıtlı motorlar ve şanzımanların üretiminde yaşanması bekleniyor.

ZİRVEDE DETAYLI KONUŞULACAK

Şirketlerin, söz konusu iş kayıplarını en az seviyede tutmak amacıyla stratejik olarak personel planlaması yapması ve bölgesel yeterlilik merkezlerinin kurulması gerekiyor.

Almanya'da 15 Ocak Çarşamba günü yapılacak Otomobil Zirvesi'nde politikacılar, iş dünyası temsilcileri, sendikalar ve uzmanların konuyu detaylı olarak ele alması bekleniyor. Alman otomotiv sektörü, toplam katma değerin yüzde 5'ini oluşturuyor. Ülkede istihdamın yüzde 3'ü de otomotiv sektöründen sağlanıyor.

Almanya'da elektrikli otomobile geçiş işsizliğe neden olacak

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