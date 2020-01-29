taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9418
Euro
6.5456
Altın
1564.72
Borsa
119801.63
Gram Altın
298.929
Bitcoin
54727.69

Almanya'da koronavirüs vakası 4’e çıktı

Almanya'da yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) vaka sayısının 4'e çıktığı bildirildi.

AA | 29.01.2020 - 07:00..
  1. Haberler
  2. Avrupa
Whatsapp ile paylaş

Bavyera eyaletinin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bu akşam 3 kişide daha yeni tip koronavirüsün tespit edildiği bilgisi aktarıldı.

AYNI ŞİRKETTE ÇALIŞAN 3 KİŞİDE GÖRÜLDÜ

Söz konusu 3 kişinin, daha önce virüsün tespit edildiği kişiyle Starnberg bölgesindeki aynı şirkette çalıştıkları belirtilen açıklamada, hastaların Schwabing Hastanesi'ne yatırılarak karantinaya alındığı kaydedildi.

Açıklamada, hastaların temas ettiği başka kişilere yeni tip koronavirüsün bulaşıp bulaşmadığının şu sıralarda test edildiği, ayrıntıların düzenlenecek basın toplantısında paylaşılacağı belirtildi.

Almanya'da koronavirüs vakası 4’e çıktı

ÖNCEKİ GÜN BİR KİŞİDE VİRÜS TESPİT EDİLMİŞTİ

Bavyera eyaletinin Sağlık Bakanlığı, önceki gün sabaha karşı Starnberg bölgesindeki 1 kişiye yeni tip koronavirüsün bulaştığını ve hastanın karantinaya alındığını açıklamıştı.

Bu kişiye virüsün, çalıştığı şirketin 21 Ocak’ta düzenlediği eğitim seminerine gelen Çinli bir kadından bulaştığı, bu kadının 23 Ocak’ta ülkesine döndüğü, şirketin 27 Ocak’ta da kadına yeni tip koronavirüsün bulaştığına ilişkin Bavyera'daki Sağlık Dairesi’ne bilgi verdiği bildirilmişti.

Bu arada hastaların çalıştıkları şirket, pazar gününe kadar Bavyera’daki şirket merkezini kapattığını duyurdu.

Almanya'da koronavirüs vakası 4’e çıktı

İlginizi Çekebilir
İspanya'da fırtına alarmı
İspanya'da 4 kişinin ölümüne neden olan Gloria Fırtınası yoğun kar yağışı ile birleşince, 5 kentte en üst düzey alarma geçildi.
Fransa'da tacizci papaz Vatikan'a suç attı
Fransa'da erkek çocuklarına cinsel istimardan yargılanan Lyon Katolik Kilisesi eski papazı Bernard Preynat, kiliseyi kendini dikkate almamakla suçladı.
İsveç ordusunda 20 yıl görev yapan sahte albay
İsveç ordusunda 20 yıl hizmet veren sahte bir subayın, 2013'te Belçika'daki NATO karargahında görevlendirildiği ortaya çıktı.
Kraliçe 2. Elizabeth: Harry ile Meghan'ı destekliyoruz
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, torunu Prens Harry ile eşi Meghan Markle'ın Kraliyet Ailesi görevlerini bırakma kararına destek verdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump-Netanyahu toplantısına Türk gazeteciler alınmadı

Trump-Netanyahu toplantısına Türk gazeteciler alınmadı

131
Esad rejimi İdlib'in Maarratünnuman ilçesini ele geçirdi

Esad rejimi İdlib'in Maarratünnuman ilçesini ele geçirdi

98
Taksicilerle turizm acentalarının şoförleri arasında kavga

Taksicilerle turizm acentalarının şoförleri arasında kavga

66
Hakan Çalhanoğlu, kupada Milan'ı yarı finale taşıdı

Hakan Çalhanoğlu, kupada Milan'ı yarı finale taşıdı

16
İsrail basını: Trump İmparator, Netanyahu valisi

İsrail basını: Trump İmparator, Netanyahu valisi

13
Bebek’teki lüks mekanda tecavüz girişimi

Bebek’teki lüks mekanda tecavüz girişimi

11
Marmaris açıklarında deprem

Marmaris açıklarında deprem

4
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir