Almanya'da koronavirüs vakası 4’e çıktı

Bavyera eyaletinin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bu akşam 3 kişide daha yeni tip koronavirüsün tespit edildiği bilgisi aktarıldı.

AYNI ŞİRKETTE ÇALIŞAN 3 KİŞİDE GÖRÜLDÜ

Söz konusu 3 kişinin, daha önce virüsün tespit edildiği kişiyle Starnberg bölgesindeki aynı şirkette çalıştıkları belirtilen açıklamada, hastaların Schwabing Hastanesi'ne yatırılarak karantinaya alındığı kaydedildi.

Açıklamada, hastaların temas ettiği başka kişilere yeni tip koronavirüsün bulaşıp bulaşmadığının şu sıralarda test edildiği, ayrıntıların düzenlenecek basın toplantısında paylaşılacağı belirtildi.

ÖNCEKİ GÜN BİR KİŞİDE VİRÜS TESPİT EDİLMİŞTİ

Bavyera eyaletinin Sağlık Bakanlığı, önceki gün sabaha karşı Starnberg bölgesindeki 1 kişiye yeni tip koronavirüsün bulaştığını ve hastanın karantinaya alındığını açıklamıştı.

Bu kişiye virüsün, çalıştığı şirketin 21 Ocak’ta düzenlediği eğitim seminerine gelen Çinli bir kadından bulaştığı, bu kadının 23 Ocak’ta ülkesine döndüğü, şirketin 27 Ocak’ta da kadına yeni tip koronavirüsün bulaştığına ilişkin Bavyera'daki Sağlık Dairesi’ne bilgi verdiği bildirilmişti.

Bu arada hastaların çalıştıkları şirket, pazar gününe kadar Bavyera’daki şirket merkezini kapattığını duyurdu.