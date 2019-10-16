Almanya'da PKK yandaşları basın toplantısını bastı

Fırat'ın doğusunda kahraman Mehmetçiğimizin, YPG'li teröristleri bölgeden temizlemek için sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı'nı, Avrupa'da bulunan PKK yandaşları ortalığı karıştırarak protesto ediyor.

Başta Almanya ve Fransa hükümetleri YPG'lileri her ne kadar savunmuş olsa da terör sevici yandaşlar, bundan tatmin olmamış gözüküyor.

FEDERAL BASIN MERKEZİ'Nİ BASTILAR

Terör örgütü YPG/PKK yanlıları son olarak, Barış Pınarı Harekatı'nı protesto etmek amacıyla Almanya Hükümet Sözcüsü'nün haftalık basın toplantısını bastı.

Federal Basın Merkezi'ndeki basın toplantısını basarak, ellerindeki pankartları açan terör örgütü yandaşları, sözde basın bildirisini de okudu.

POLİS PKK'LILARA YİNE DOKUNMADI

İzinsiz gerçekleşen eylem için çağrılan Alman polisinin ise terör örgütü yandaşlarına müdahale etmek yerine, sadece izlemesi dikkatlerden kaçmadı.

GÖSTERMELİK GÖZALTI KARARLARI ÇIKTI

Eylemin ardından polis, kimlik kontrolü için eylemcileri geçici olarak gözaltına aldı.

Daha önce aynı eylemlerden dolayı güvenlik önlemleri artırılan binaya, terör örgütü yandaşlarının nasıl girdiği konusunda bir açıklama yapılmadı.