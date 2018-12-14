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Almanya'da polise olağanüstü yetkiler

Türkiye'nin terörle mücadele kanununun hafifletilmesinde ısrar eden ve bunu üyelik kriterlerine ekleyen Avrupa Birliği, Almanya'da polislere verilen 'süper' yetkilere kayıtsız.

AA | 14.12.2018 - 06:38..
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Almanya'da polise olağanüstü yetkiler

Ülkenin en kalabalık eyaleti Kuzey Ren Vestfalya'da onaylanan yasaya göre polis, şüphelileri 28 gün gözaltında tutabilecek ve kişilerin dijital mesajlaşma programlarını takip edebilecek.

YARGI KARARINA GEREK KALMADAN ELEKTRONİK KELEPÇE

Yeni yılda yürürlüğe girecek yasa kapsamında polisin gerekli gördüğü bölgelere güvenlik kameraları konulacak, cinsel suç ya da aile içi şiddet gibi olaylarda şüpheli gördüğü kişileri takip etmek amacıyla yargı kararı olmadan elektronik kelepçe takılabilecek.

Almanya'da polise olağanüstü yetkiler

DİJİTAL MESAJLAŞMALARA CASUS YAZILIMLA TAKİP

Ayrıca şüphelilerin telefonlarındaki dijital mesajlaşma programları da casus yazılımlarla takip edilebilecek.

KRV eyaleti hükümet ortakları Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) ile Hür Demokrat Partinin (FDP) meclise sunduğu yasa teklifi, ana muhalefet partisi Sosyal Demokrat Partinin (SPD) desteği ile yasalaştı.

Almanya'da polise olağanüstü yetkiler

YASADA NELER VAR

CDU-FDP koalisyon hükümetinin  yönetimindeki eyalette yasalaşan tasarıda, 'terör tehdidine karşı' polise verilen geniş yetkiler şöyle:

-Polis, somut bir şüphe olmadan istediği zaman trafikte kontrol yapacak, kişi ve araçları arayacak.

-Kamuya açık alanlara daha fazla güvenlik kamerası yerleştirilecek.

-Şüpheli görülen kişilerin telefonları başta olmak üzere, bütün iletişin araçları dinlenecek, içeriği casus yazılımla takip edilecek.

-İhtiyaç duyulması durumunda şüpheli kişilerin yurt dışına çıkması ve başka kişilerle görüşmeler yapması da yasaklanabilecek.

Almanya'da polise olağanüstü yetkiler

GÖZALTI SÜRESİ 48 SAATTEN 28 GÜNE

-Şüphelinin oturduğu yerden başka bir yere gitmesini engellemek amacıyla elektronik kelepçe takılabilecek.

-Eyalette şu anda gözaltı süresi en fazla 48 saat. Bu süre holiganlar için bir hafta, aile içi şiddet olayları için 10 gün ve terör şüphelileri için 28 güne kadar çıkarılabilecek.

-Bugüne kadar 12 saatle sınırlandırılan kimlik tespit süresi 7 güne çıkarıldı.

Almanya'da polise olağanüstü yetkiler

YASA PROTESTO EDİLMİŞTİ

Yasa, polise 'olağanüstü' yeni yetkiler verdiği gerekçesiyle bazı çevreler tarafından şiddetle eleştirilmiş, özellikle büyük şehirlerde yasa karşıtı gösteriler düzenlenmişti.

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