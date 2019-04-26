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Almanya'da Suriyelilere geri dönün çağrısı

Ülkede billboard'lara "Suriye'nin size ihtiyacı var" yazısı asıldı.

Haber Merkezi | 26.04.2019 - 16:50..
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Almanya'da Suriyelilere geri dönün çağrısı

Almanya'da 530 bin Suriyeli mülteci var. Suriye'deki savaş sonrası mültecilerin Almanya'ya sığınmış olması ülkede hoşgörüyle karşılanmadı.

Daha fazla mülteci gelir endişesi yaşayan Almanya'da ırkçılık iyice arttı.

Almanya'da Suriyelilere geri dönün çağrısı

Mültecilerle ilgili, Türkiye'de olsa dünya medyasının gündemine oturacak, bir haber Almanya'da yaşandı.

SAVAŞ BİTTİ DÖNÜN

Billboard'larda "Suriye'nin size ihtiyacı var." yazısıyla Suriyelilere yol gösterildi. Esad'ın savaşı bitirdiğini yazan billboardlar mültecilerden ülkelerine geri dönmesini istedi.

Almanya'da Suriyelilere geri dönün çağrısı

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