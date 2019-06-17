Almanya'dan konut sıkıntısına yeni hamle

Almanya Başbakanı Angela Merkel, geçtiğimiz günlerde Köln’de Almanya Kiracılar Birliği (DMB) kongresine katıldı. Merkel, burada da bir konuşma yaptı ve Avrupa'nın ev sorununa değindi.

350 BİN KONUT İÇİN 5 MİLYAR EUROLUK DESTEK

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkenin konut sıkıntısını aşmak için önceden ayırdıkları 8 milyar euroya ek olarak, 350 bin sosyal konut yapımı için 5 milyar euro daha ilave edeceklerini bildirdi.

HÜKÜMET TOPLAMDA 13 MİLYAR EURO AYIRDI

“Burada sizlerle güzellikleri konuşmak isterdim fakat ülkenin en ciddi sıkıntılarından biri olan konut problemimizi konuşmak zorundayım.” diye sözlerine başlayan Merkel, hükümet olarak konut yetersizliğinin aşılması için toplam 13 milyar euro ayırdıklarını söyledi.

Almanya Kiracılar Birliği’nin kongresinde yaklaşık beş yüz delegeye hitabeden Başbakan Merkel, emlak vergisinde reforme gidileceğini ve bunun da gelecek hafta içinde Federal Meclis’te görüşüleceğini belirtti.