Almeda Abazi estetik yaptırdığı için pişman

Oyuncu Almeda Abazi, internette dolaşan yeni ve eski halinin yan yana fotoğraflarını görünce çileden çıktı.Oyuncu, kendisine yöneltilen “Estetik güzeli olmak nasıl bir duygu?” şeklindeki yoruma, “Muhteşem, siz de deneyin belki bu kompleksinizden kurtulursunuz.” demişti.

GÖZLERİNİZİ NEREDE YAPTIRDINIZ

Almeda Abazi, “Gözlerinizi nerede yaptırdınız?” diye gelen soruya oldukça öfkelendi. Abazi, kısa süre önce yanaklarına dolgu yaptırdığı, çenesini törpülettiği iddiasıyla gündeme gelmişti. Daha önceden de burnunu, dudaklarını ve göğüslerini yaptırmıştı.

"PİŞMAN OLDUM"

Burun ve dudaklarından başka bir yerinde müdahale olmadığını söyleyen Almeda Abazi, "İyice abarttınız. Burun ameliyatı dışında yüzümde bir şey yok. Bir sene önce üst dudağıma iki nokta dolgu yaptırdım. Zaten ona da pişman oldum." dedi.