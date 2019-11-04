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Altın madalyayı yanlış takan Fransız

Fransa’da artistik buz pateni yarışması sonrasında düzenlenen ödül töreninde altın madalya, yarışmayı 1’inci tamamlayan yerine 3’üncü tamamlayan Amerikalı'ya verildi.

DHA | 04.11.2019 - 10:48..
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2019-20 ISU Büyük Artistik Patinaj Yarışması’nın üçüncü etkinliği olan ‘2019 Internationaux de France’ kapsamında düzenlenen artistik buz pateni yarışması sonrası ödül töreni sırasında altın madalya Rus patenci Alena Kostarnaya yerine Amerikalı Mariah Bell’e verildi.

ÜÇÜNCÜ OLAN MADALYAYI GERİ VERDİ

Bronz madalya alması gereken Bell ve diğer iki patenci olaya güldüğü sırada Bell, kendisine yanlışlıkla verilen altın madalyayı çıkarıp, Rus patenci Kostarnaya’ya verdi.

Altın madalyayı yanlış takan Fransız ViDEO

Bunun üzerinde salondakilerin önce güldüğü daha sonra da Bell’in bu hareketini alkışladığı görüldü.

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