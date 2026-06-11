Altının kilogram fiyatı 6,1 milyon liraya geriledi
Altının kilogram fiyatı dünkü işlemlerde yaşanan yüzde 1,8'lik düşüşle 6,1 milyon liraya gerileyerek yatırımcıları şaşırttı. Altın piyasasındaki bu değişimin, yatırımcıların önümüzdeki günlerdeki hamlelerini etkileyebileceği değerlendiriliyor.
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KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 16 milyar 381 milyon 455 bin 628,88 lira, işlem miktarı ise 2 bin 683,60 kilogram oldu.
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, dün günü 6 milyon 220 bin liradan tamamlamıştı.
Altın piyasasında en düşük 6 milyon 35 bin lira, en yüksek 6 milyon 250 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,8 düşüşle 6 milyon 105 bin lira oldu.
ALTINDA İŞLEM HACMİ
KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 16 milyar 381 milyon 455 bin 628,88 lira, işlem miktarı ise 2 bin 683,60 kilogram oldu.
Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 16 milyar 404 milyon 647 bin 780,80 lira olarak gerçekleşti.
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Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)