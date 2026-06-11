Altının kilogram fiyatı 6,1 milyon liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, dün günü 6 milyon 220 bin liradan tamamlamıştı.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 35 bin lira, en yüksek 6 milyon 250 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,8 düşüşle 6 milyon 105 bin lira oldu.

ALTINDA İŞLEM HACMİ

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 16 milyar 381 milyon 455 bin 628,88 lira, işlem miktarı ise 2 bin 683,60 kilogram oldu.



Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 16 milyar 404 milyon 647 bin 780,80 lira olarak gerçekleşti.