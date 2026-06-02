Altının kilogramı 6 milyon 680 bin liraya çıktı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı dün, günü 6 milyon 648 bin 600 liradan tamamlamıştı.

Altın fiyatı güne düşüşle başladı.

Altın piyasasında standart altının kilogram fiyatı, en düşük 6 milyon 650 bin lira, en yüksek 6 milyon 724 bin lirayı gördü.

YÜZDE 0,5 ARTTI

Standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,5 artışla 6 milyon 680 bin lira oldu.

TOPLAM İŞLEM HACMİ

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 7 milyar 999 milyon 314 bin 226,51 lira, işlem miktarı ise 1199,36 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 8 milyar 110 milyon 31 bin 598,31 lira olarak gerçekleşti.