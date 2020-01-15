taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8815
Euro
6.5569
Altın
1550.01
Borsa
121179.04
Gram Altın
293.105
Bitcoin
51859.62

Altunizade metrobüs istasyonu genişletildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sık sık izdiham görüntülerine sahne olan Altunizade Metrobüs İstasyonu’ndaki yolcu yoğunluğunu azaltmak için yeni indirme peronu ve merdiven inşa etti.

Haber Merkezi | 15.01.2020 - 17:45..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

İstanbul Yamanevler-Çekmeköy metrosunun açılmasıyla Altunizade’de, günlük yolcu sayısı 17 binden 35 bine çıkmıştı.

9 ARAÇLIK PERON

İBB'ye bağlı İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü, yaşanan yoğunluğu azaltmak için istasyona ilave 300 metrekarelik yeni bir indirme peronu inşa etti. Böylece istasyona yanaşan araç sayısı 5'ten 9'a yükseltildi.

Altunizade metrobüs istasyonu genişletildi

YENİ BİR MERDİVEN

Ayrıca, yolcuların perondan çıkıp metro istasyonuna ulaşabilecekleri yeni bir merdiven yapıldı. Vatandaşların istasyona giriş çıkışlarını rahatlatmak için ayrıca istasyona 5 adet turnike, 1 adet biletmatik ve 2 adet iade validatörü eklendi.

İlginizi Çekebilir
Suudi Arabistan, Türkiye'nin Suriye'den çıkmasını istedi
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Farhan, Türkiye'nin Suriye topraklarını tamamen terk etmesi yönünde çağrıda bulundu.
İdlib’de hava saldırısı: 10 ölü, 20’den fazla yaralı
Suriye’de rejim güçlerinin, Maaret el Numan kentindeki bir pazar alanına düzenlediği hava saldırısında 10 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.
Gelecek Partisi'nin hedefinde Demirtaş var
Selahattin Demirtaş'tan barış güvercini ortaya çıkarılmaya çalışanların olduğunu söyleyen Gelecek Partisi Sözcüsü, Demirtaş'ın geçmişte yaptığı açıklamaları hatırlattı.
Trump Kasım Süleymani’ye küfretti
Seçim mitinginde, öldürülen İranlı komutanı hedef alan Trump, Süleymani’nin bombalar sebebiyle kolunu ve bacağını kaybeden yüzlerce insanın kaybından sorumlu bir "o…… çocuğu" olduğunu söyledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İmamoğlu'nun Erdoğan'a verdiği zarf

İmamoğlu'nun Erdoğan'a verdiği zarf

201
Libya'da ateşkes tek taraflı sona erdi

Libya'da ateşkes tek taraflı sona erdi

467
Adnan Oktar'ın aslancığından 69 bin liralık prezervatif

Adnan Oktar'ın aslancığından 69 bin liralık prezervatif

191
Kaçak maç yayını yapanlara ve izleyenlere ceza geliyor

Kaçak maç yayını yapanlara ve izleyenlere ceza geliyor

181
Darbedilen doktor, saldırganın eşine doğum yaptırdı

Darbedilen doktor, saldırganın eşine doğum yaptırdı

191
İmamoğlu'nun Erdoğan'a verdiği mektubun içeriği

İmamoğlu'nun Erdoğan'a verdiği mektubun içeriği

247
Bakan Kurum, İmamoğlu'na bakarak 'Kanal İstanbul' dedi

Bakan Kurum, İmamoğlu'na bakarak 'Kanal İstanbul' dedi

268
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir