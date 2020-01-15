Altunizade metrobüs istasyonu genişletildi

İstanbul Yamanevler-Çekmeköy metrosunun açılmasıyla Altunizade’de, günlük yolcu sayısı 17 binden 35 bine çıkmıştı.

9 ARAÇLIK PERON

İBB'ye bağlı İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü, yaşanan yoğunluğu azaltmak için istasyona ilave 300 metrekarelik yeni bir indirme peronu inşa etti. Böylece istasyona yanaşan araç sayısı 5'ten 9'a yükseltildi.

YENİ BİR MERDİVEN

Ayrıca, yolcuların perondan çıkıp metro istasyonuna ulaşabilecekleri yeni bir merdiven yapıldı. Vatandaşların istasyona giriş çıkışlarını rahatlatmak için ayrıca istasyona 5 adet turnike, 1 adet biletmatik ve 2 adet iade validatörü eklendi.