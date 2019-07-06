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Amasya'da bedelleriler yemin edip zeybek oynadı

Amasya 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığından yemin ederek terhis olan 11 bin 827 bedelli asker tören düzenlendi. Yemin eden Mehmetçiklerin oynadıkları zeybek büyük beğeni topladı.

İHA | 06.07.2019 - 17:35..
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Amasya'da bedelleriler yemin edip zeybek oynadı

Bedelli askerlerin alımları devam ederken, diğer taraftan ise silah altındaki askerlerin terhisleri devam ediyor. Peş peşe yürütülen program kapsamında bedelli askerlerin eğitim faaliyetleri sürdürülüyor.

Amasya'da bedelleriler yemin edip zeybek oynadı

Amasya'da 15'inci Piyasde Eğitim Komutanlığı'nda silah altında bulunan bedelli askerlerin yemin töreni düzenlendi. Tören kapsamında 11 bin 827 er yemin ederek askerlik vazifesini tamamlarken yemin törenine askerlerin zeybek gösterisi damga vurdu.

Amasya'da bedelleriler yemin edip zeybek oynadı

ZEYBEK GÖSTERİSİ

Bedelli erler yemin ve yürüyüşlerin ardından törende zeybek gösterisi düzenledi. Protokolün hemen önünde bir grup asker tarafından gerçekleştirilen zeybek oyunu büyük beğeni topladı, izleyenlerden alkış aldı. Törene, Amasya Valisi Dr. Osman Varol, Belediye Başkanı Mehmet Sarı, kurum ve kuruluş müdürleri ile Türkiye’nin dört bir yanından gelen asker aileleri katıldı.

Amasya'da bedelleriler yemin edip zeybek oynadı

Amasya'da bedelleriler yemin edip zeybek oynadı

Terhis olan bedelli askerler, zeybek oynadı VİDEO

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