Amasya'da bedelleriler yemin edip zeybek oynadı

Bedelli askerlerin alımları devam ederken, diğer taraftan ise silah altındaki askerlerin terhisleri devam ediyor. Peş peşe yürütülen program kapsamında bedelli askerlerin eğitim faaliyetleri sürdürülüyor.

Amasya'da 15'inci Piyasde Eğitim Komutanlığı'nda silah altında bulunan bedelli askerlerin yemin töreni düzenlendi. Tören kapsamında 11 bin 827 er yemin ederek askerlik vazifesini tamamlarken yemin törenine askerlerin zeybek gösterisi damga vurdu.

ZEYBEK GÖSTERİSİ

Bedelli erler yemin ve yürüyüşlerin ardından törende zeybek gösterisi düzenledi. Protokolün hemen önünde bir grup asker tarafından gerçekleştirilen zeybek oyunu büyük beğeni topladı, izleyenlerden alkış aldı. Törene, Amasya Valisi Dr. Osman Varol, Belediye Başkanı Mehmet Sarı, kurum ve kuruluş müdürleri ile Türkiye’nin dört bir yanından gelen asker aileleri katıldı.

Terhis olan bedelli askerler, zeybek oynadı VİDEO