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Amasya'da park halindeki cip gölete girdi

Piknik yapmaya giden grubun park ettiği cip, aninden hareket ederek gölete düştü.

DHA | 06.09.2019 - 02:32..
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Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde akşam saatlerinde Keltepe Göleti'nde, arkadaşlarıyla birlikte piknik yapmak için gölet çevresine gelen Ümit C., 05 AZD 79 plakalı cipini park etti.

ARAÇ ÇIKARILDI

Grup, piknik hazırlığı yaparken, iddiaya göre el freni çekilmeyen park halindeki cip ise aniden hareket ederek  gölete düştü. İhbar üzerine bölgeye Amasya Belediyesi İtfaiye Sualtı arama kurtarma timi ve jandarma ekipleri sevk edildi. Balık adamlar tarafından su altında halat bağlanan cip, vinç yardımıyla göletten çıkarıldı.


Amasya'da park halindeki cip gölete girdi

Amasya'da park halindeki cip gölete girdi

Amasya'da park halindeki cip gölete girdi

Amasya'da park halindeki cip gölete girdi

Amasya'da park halindeki cip gölete girdi

Amasya'da park halindeki cip gölete girdi

Amasya'da park halindeki cip gölete girdi

Amasya'da park halindeki cip gölete girdi

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