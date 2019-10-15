Ambulansa yol vermeyen maganda hakim karşısına çıktı

İstanbul Bahçelievler'de 23 yaşındaki sürücü Muhammed Efkan Yetişmiş, E-5 kuzey yan yol mevkisinde uyarı ve ikaz lambaları yakarak geçiş hakkı talep eden ambulans aracına yol vermedi.

VİDEO ORTAYA ÇIKINCA GÖZALTINA ALINDI

İçerisinde hasta bulunan ambulansın görev yapmasına engel olan sürücü, polise ihbar edildi. Bazı sosyal medya, basın ve yayın kuruluşlarında video olarak yayınlanan görüntülerin ardından gözaltına alınan sürücü Yetişmiş, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SAVCILIK SORUŞTURMAYI DEVAM ETTİRDİ

Sürücünün serbest bırakılmasının ardından soruşturma devam etti. İddianame hazırlayan savcılık, şüpheli Yetişmiş'in üzerine atılı suçları işlediğine şüphe bulunmadığı belirtti. Şüpheli Yetişmiş hakkında 9 aydan 5 yıla kadar hapsi cezası istendi.

Ambulansın önüne direksiyon kıran maganda İZLE

324 TL PARA CEZASI İLE KURTULDU

Yetişmiş' e "saygısızca araç kullanmak" suçundan 108 TL, "geçilen aracın geçilme kurallarına uymaması" suçundan 108 TL, "şerit izleme değiştirme kurallarına uymamak" suçundan ise 108TL olmak üzere toplam 324 lira idari para cezası kesildi.

KARAR DURUŞMASI

Bugün de Muhammed Efkan Yetişmiş hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından açılan dava karara bağlandı.

İLK DURUŞMA

Bakırköy 32. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Muhammed Efkan Yetişmiş ile avukatı katıldı. Sanık Yetişmiş, olay günü Merter'den Beylikdüzü'ne E-5'te orta şeritte seyir halinde ilerlediğini belirterek, "Sol şeritte sirenleri kapalı bir ambulans vardı. Birden sirenlerini açtı, sesli uyarı yapınca ambulansın önündeki aracı sıkıştırdı. Araç benim şeride geçti. Ben bu şekilde tehlike yaşadım. Ambulans geçtikten sonra sirenleri kapattı. Seyrine devam etti. Bir süre sonra ambulans ile yan yana geldik. Ben bu sebeple 'Can kurtarmaya giderken benim canımı mı tehlikeye atıyorsunuz.' dedim. Ambulansta teknisyen görmedim. Şoför bana 'git lan' gibi daha da argo şekilde konuşunca istenmeyen bu olay yaşandı. Bu olayla ilgili bir video var. Ambulans bana arkamdayken, siren öttürmemektedir. Görüntülerde açıktır." dedi.

"OLAYIN MAĞDURU ASLINDA BEN OLDUM"

Sosyal medyada linç edildiğini söyleyen Yetişmiş, "Sosyal hayattan dışlandım. 23 yaşındayım ancak görüldüğü gibi büyük gösteriyorum. Tepkiler devam ediyor. Olayın mağduru aslında ben oldum." diye konuştu.

"AMBULANSIN İÇİNDE HASTA OLMADIĞI KANAATİNE VARDIM"

Avukat, "Ambulansın içinde hasta olmadığı kanaatine nasıl vardın? " şeklindeki sorusuna Yetişmiş, "Normalde ambulansta 3 teknisyen olur. 2 teknisyen arkada, 1 teknisyen önde olur. Ambulansın arkadaki camı açıktı. Yan yana geldiğimizde şoförü yalnız gördüm. Bu nedenle ambulansın içinde hasta olmadığı kanaatine vardım." diye cevap verdi.

Duruşmada olay gününe ilişkin video izlendi.

"PİŞMANIM"

Sanık Yetişmiş'in avukatı da müvekkilinin beraatine karar verilmesini talep etti. Son sözü sorulan sanık Yetişmiş, "Bu olay nedeniyle pişmanım. Bu nedenle karşınıza gelmek istemezdim. Daha önce suça karışmadım. Mağdurum. Takdir mahkemenizindir." dedi.

DAVA KARARA BAĞLANDI

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Muhammed Efkan Yetişmiş'in "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan beraatine karar verdi. Sanık Yetişmiş'in "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan ise 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme hükmün açıklanmasını geriye bırakılmasına da karar verdi.

MAKAS ATARAK KAZAYA NEDEN OLMUŞTU

Öte yandan Yetişmiş, Ağustos ayında ise TEM Otoyolu Sultangazi mevkisinde kaza yapmıştı. 4 kişinin yaralandığı kazaya, Muhammed Efan Yetişmiş'in makas atarak ilerlemesinin neden olduğu öne sürülmüştü.