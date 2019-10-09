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Anastasiadis: Türkiye'ye karşı tedbirler alacağız

Mısır'da Yunanistan ve Mısır liderleriyle görüşen Anastasiadis, Türkiye'ye karşı diplomatik önlemler alacaklarını söyledi.

AA & Ensonhaber | 09.10.2019 - 07:15..
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Bugün Mısır'ın başkenti Kahire'de; Yunanistan, Kıbrıs ve Mısır liderlerinin katılımıyla üçlü bir zirve gerçekleştirildi. Liderler zirvede, enerji işbirliği ile uluslararası ve bölgesel sorunları değerlendirdi.

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Görüşmelerden sonra düzenlenen basın toplantısında Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, Türkiye’nin Kıbrıs’a yönelik hak iddialarına son vermek için mümkün olan tüm diplomatik tedbirleri alma niyetinde olduklarını belirterek:“Türkiye’nin, Kıbrıs’a ait bölgelerde sondaj çalışmalarıyla ilgili kabul edilemez eylemlerini şiddetle kınıyoruz. Türkiye’nin hak iddialarına son vermek için tüm diplomatik tedbirler alacağız” dedi.

Anastasiadis: Türkiye'ye karşı tedbirler alacağız


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