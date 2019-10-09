Anastasiadis: Türkiye'ye karşı tedbirler alacağız

Bugün Mısır'ın başkenti Kahire'de; Yunanistan, Kıbrıs ve Mısır liderlerinin katılımıyla üçlü bir zirve gerçekleştirildi. Liderler zirvede, enerji işbirliği ile uluslararası ve bölgesel sorunları değerlendirdi.

RUM LİDER YAVUZ'DAN RAHATSIZ

Görüşmelerden sonra düzenlenen basın toplantısında Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, Türkiye’nin Kıbrıs’a yönelik hak iddialarına son vermek için mümkün olan tüm diplomatik tedbirleri alma niyetinde olduklarını belirterek:“Türkiye’nin, Kıbrıs’a ait bölgelerde sondaj çalışmalarıyla ilgili kabul edilemez eylemlerini şiddetle kınıyoruz. Türkiye’nin hak iddialarına son vermek için tüm diplomatik tedbirler alacağız” dedi.



