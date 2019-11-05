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Android One işletim sistemine sahip en iyi 7 telefon

Google'ın Android One işletim sistemini kullanan en iyi 7 akıllı telefonu sizler için listeledik.

Haber Merkezi | 05.11.2019 - 10:59..
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Google'ın, android işletim sisteminden farklı olarak Android One isimli bir programı bulunuyor. Android One, normal android sürümünden farklı olarak, kullanıcılara daha saf ve temiz bir android deneyimi yaşatmayı amaçlıyor. Kullanıcılara pek fazla özelleştirme imkanı sunmayan bu sürüm, telefonların daha hızlı ve performanslı çalışmasını sağlıyor.

Biz de sizler için, Android One programına dahil olan en iyi 7 akıllı telefonu listeledik.

1. XIAOMI MI A3

xiaomi mi a3

 

  • 6,08 inç, 1560 x 720 piksel ekran
  • 4 GB RAM
  • 64 GB /128 GB depolama
  • Snapdragon 665 işlemci
  • 48 MP + 8 MP + 2 MP arka kameralar
  • 32 MP ön kamera
  • 4030 mAh batarya

 

2. NOKIA 7.2

NOKİA 7.2

  • 6,3 inç FullHD+ ekran
  • 4 GB / 6 GB RAM
  • 64 GB depolama
  • Snapdragon 660 işlemci
  • 48 MP + 8 MP + 5 MP arka kameralar
  • 20MP ön kamera
  • 3500 mAh batarya

 

3. NOKIA 9 PUREVIEW

nokia 9

  • 5,99 inç QHD+ ekran
  • 6 GB RAM
  • 128 GB depolama
  • Snapdragon 845 işlemci
  • 12 MP + 12 MP + 12 MP + 12 MP + 12 MP arka kameralar
  • 20 MP ön kamera
  • 3320 mAh batarya

 

4. MOTOROLA ONE VISION

motorola opne iison

  • 6,3 inç FullHD+ ekran
  • 4 GB RAM
  • 128 GB depolama
  • Exynos 9609 işlemci
  • 48 MP + 5 MP arka kameralar
  • 25 MP ön kamera
  • 5000 mAh batarya

 

5. GENERAL MOBILE GM 9 PRO

general mobile

  • 6,01 inç AMOLED ekran
  • 4 GB RAM
  • 64 GB depolama
  • Snapdragon 660 işlemci
  • 12 MP + 8 MP arka kameralar
  • 8 MP ön kamera
  • 3800 mAh batarya

 

6. MOTOROLA ONE

motorola one

  • 5,9 inç HD+ ekran
  • 4 GB RAM
  • 64 GB depolama
  • Snapdragon 625 işlemci
  • 13 MP + 13 MP arka kameralar
  • 8 MP ön kamera
  • 3000 mAh batarya

 

7.  XIAOMI MI A2

XİAOMİ Mİ A2

  • 5,99 inç FullHD+ ekran
  • 4 GB / 6 GB RAM
  • 64 GB / 128 GB depolama
  • Snapdragon 660 işlemci
  • 20 MP + 12 MP arka kameralar
  • 20 MP ön kamera
  • 3010 mAh batarya

 

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

Android One işletim sistemine sahip en iyi 7 telefon

Android One işletim sistemine sahip en iyi 7 telefon

Android One işletim sistemine sahip en iyi 7 telefon

Android One işletim sistemine sahip en iyi 7 telefon

Android One işletim sistemine sahip en iyi 7 telefon

Android One işletim sistemine sahip en iyi 7 telefon

Android One işletim sistemine sahip en iyi 7 telefon

Android One işletim sistemine sahip en iyi 7 telefonAndroid One işletim sistemine sahip en iyi 7 telefonAndroid One işletim sistemine sahip en iyi 7 telefonAndroid One işletim sistemine sahip en iyi 7 telefon

Android One işletim sistemine sahip en iyi 7 telefon

Android One işletim sistemine sahip en iyi 7 telefon

Android One işletim sistemine sahip en iyi 7 telefon

Android One işletim sistemine sahip en iyi 7 telefon

Android One işletim sistemine sahip en iyi 7 telefon

Android One işletim sistemine sahip en iyi 7 telefonAndroid One işletim sistemine sahip en iyi 7 telefon

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