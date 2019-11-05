Android One işletim sistemine sahip en iyi 7 telefon

Google'ın, android işletim sisteminden farklı olarak Android One isimli bir programı bulunuyor. Android One, normal android sürümünden farklı olarak, kullanıcılara daha saf ve temiz bir android deneyimi yaşatmayı amaçlıyor. Kullanıcılara pek fazla özelleştirme imkanı sunmayan bu sürüm, telefonların daha hızlı ve performanslı çalışmasını sağlıyor.

Biz de sizler için, Android One programına dahil olan en iyi 7 akıllı telefonu listeledik.

1. XIAOMI MI A3

6,08 inç, 1560 x 720 piksel ekran

4 GB RAM

64 GB /128 GB depolama

Snapdragon 665 işlemci

48 MP + 8 MP + 2 MP arka kameralar

32 MP ön kamera

4030 mAh batarya

2. NOKIA 7.2

6,3 inç FullHD+ ekran

4 GB / 6 GB RAM

64 GB depolama

Snapdragon 660 işlemci

48 MP + 8 MP + 5 MP arka kameralar

20MP ön kamera

3500 mAh batarya

3. NOKIA 9 PUREVIEW

5,99 inç QHD+ ekran

6 GB RAM

128 GB depolama

Snapdragon 845 işlemci

12 MP + 12 MP + 12 MP + 12 MP + 12 MP arka kameralar

20 MP ön kamera

3320 mAh batarya

4. MOTOROLA ONE VISION

6,3 inç FullHD+ ekran

4 GB RAM

128 GB depolama

Exynos 9609 işlemci

işlemci 48 MP + 5 MP arka kameralar

25 MP ön kamera

5000 mAh batarya

5. GENERAL MOBILE GM 9 PRO

6,01 inç AMOLED ekran

4 GB RAM

64 GB depolama

Snapdragon 660 işlemci

12 MP + 8 MP arka kameralar

8 MP ön kamera

3800 mAh batarya

6. MOTOROLA ONE

5,9 inç HD+ ekran

4 GB RAM

64 GB depolama

Snapdragon 625 işlemci

13 MP + 13 MP arka kameralar

8 MP ön kamera

3000 mAh batarya

7. XIAOMI MI A2

5,99 inç FullHD+ ekran

4 GB / 6 GB RAM

64 GB / 128 GB depolama

Snapdragon 660 işlemci

20 MP + 12 MP arka kameralar

20 MP ön kamera

3010 mAh batarya

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