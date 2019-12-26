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Aniden çıkan domuza otomobil çarptı: 1 yaralı

Nevşehir'de Ürgüp istikametine seyir halindeki otomobil, önüne fırlayan domuza çarptı.

İHA | 26.12.2019 - 03:39..
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Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 38 AAN 38 plakalı otomobil, Nevşehir istikametinden Ürgüp istikametine seyir halindeyken yola fırlayan domuza çarptı.

Aniden çıkan domuza otomobil çarptı: 1 yaralı

1 KİŞİ YARALANDI

Domuz karşı yönden gelen ikinci bir araca da zarar verdi. Kazada, 38 AAN 38 plakalı araçta bulunan bir kişi yaralanırken, araç kullanılamaz hale geldi. Yaralı, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ambulansıyla Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri olay yerine inceleme yaparken, domuzun leşi ise olay yerinden kaldırıldı.

Aniden çıkan domuza otomobil çarptı: 1 yaralı

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