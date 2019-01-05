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Ankara için kuvvetli kar yağış uyarısı

Başkentte yarın kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

AA | 05.01.2019 - 22:35..
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Ankara'da başlaması beklenen kar yağışlarının gece saatlerine kadar zaman zaman kuvvetli şekilde devam ederek 8-15 santimetre örtü bırakacağı belirtildi.

PAZAR VE PAZARTESİYE DİKKAT

Pazar gece ve pazartesi sabah saatlerinde il genelinde kuvvetli buzlanma ve don görüleceği tahmin ediliyor.

Ankara'daki kar yağışı ve buzlanma nedeniyle başta ulaşım sorunları olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

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