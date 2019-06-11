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Ankara için sel uyarısı

Başkent genelinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak ile dolu yağışı bekleniyor.

AA | 11.06.2019 - 19:30..
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Ramazan Bayramı'nın hemen sonrası Ankara'da başlayan şiddetli yağış 3 kişinin ölümüne birçok kişinin de yaralanmasına neden oldu.

METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA UYARISI

İki gün önce başlayan yağış aralıklarla devam ederken, ev ve araçlar da nasibini aldı. Sel felaketi sonrası Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden de son dakika bir uyarı geldi.

SAĞANAK VE DOLU YAĞIŞI GELİYOR

Yapılan duyuruya göre; Ankara genelinde 3 saatlik periyotta, kuvvetli ve gök gürültülü sağanak ile yerel dolu yağışı olacağı öngörülüyor.

Ankara için sel uyarısı

DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUN

Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Ankara için sel uyarısı

Ankara için sel uyarısı

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