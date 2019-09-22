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Ankara'da küçük çocuklar düğünde ateş açtı

2 çocuk, düğünde, ellerindeki tabancalarla dakikalarca havaya ateş etti.

DHA | 22.09.2019 - 08:37..
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Ankara'nın Çubuk ilçesindeki bir düğün yerinde, 18 yaşın altındaki 2 kişi, ellerindeki tabancalarla dakikalarca havaya ateş etti.

'MUTLULUĞA KURŞUN ATMA'

2 kişinin, düğün yerine asılan 'Mutluluğa kurşun atma' yazılı pankartın önünde tabancaları ardı ardına ateşlediği anlar, görüntüde yer aldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntü, kısa sürede çok sayıda takipçinin tepkisine neden oldu.

DÜĞÜN MAGANDALARI KAMERADA

Öte yandan Ankara'nın Kalecik ilçesindeki başka bir düğünde kaydedilen görüntüde ise havaya ardı ardına ateş eden 6 kişi yansıdı. Görüntüde, sandalyelerde oturan kalabalığın önünden geçerken havaya ateş açan 2 kişi ile oturduğu yerden silahını ateşleyen 4 kişi yer alıyor.

Ankara'da küçük çocuklar düğünde ateş açtı ViDEO

Ankara'da küçük çocuklar düğünde ateş açtı

Ankara'da küçük çocuklar düğünde ateş açtı

Ankara'da küçük çocuklar düğünde ateş açtı

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