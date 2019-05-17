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Ankara’da lastikçiler sitesinde yangın: 4 dükkan kül oldu

Ankara’nın Yenimahalle ilçesi İvedik Sanayi Sitesi'ndeki hurda lastik deposunda çıkan yangında, 4 dükkan kullanılamaz hale geldi.

İHA | 17.05.2019 - 00:12..
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Edinilen bilgiye göre, saat 22.00 sıralarında İvedik Organize Sanayi Sitesi’nde bulunan 1512’nci Cadde’de hurda lastiklerin depolandığı dükkanda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, 4 dükkanı birden sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ankara’da lastikçiler sitesinde yangın: 4 dükkan kül oldu

4 DÜKKAN KÜL OLDU

Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yoğun çabası üzerine yaklaşık bir saatte kontrol altına alınabilen yangında, alevlerin sardığı 4 dükkan kül oldu. Yangında, ölen ya da yaralanan olmazken, itfaiye erlerinin soğutma çalışmaları devam ediyor. Polis, yangına ilişkin inceleme başlattı.

Ankara’da lastikçiler sitesinde yangın: 4 dükkan kül oldu VİDEO

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