Edinilen bilgiye göre, saat 22.00 sıralarında İvedik Organize Sanayi Sitesi’nde bulunan 1512’nci Cadde’de hurda lastiklerin depolandığı dükkanda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, 4 dükkanı birden sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

4 DÜKKAN KÜL OLDU

Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yoğun çabası üzerine yaklaşık bir saatte kontrol altına alınabilen yangında, alevlerin sardığı 4 dükkan kül oldu. Yangında, ölen ya da yaralanan olmazken, itfaiye erlerinin soğutma çalışmaları devam ediyor. Polis, yangına ilişkin inceleme başlattı.

Ankara’da lastikçiler sitesinde yangın: 4 dükkan kül oldu VİDEO

