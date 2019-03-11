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Ankara'da spor salonuna fuhuş baskını yapıldı

Ankara'da bir spor salonuna baskın yapan polis ekipleri, fuhuş yaptığı belirtilen 6'sı kadın 13 kişiyi gözaltına aldı.

AA | 11.03.2019 - 09:12..
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Ankara Yukarı Dikmen Caddesi'ndeki bir spor salonunda fuhuş yaptırıldığı ihbarını alan Ankara Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği, harekete geçti.

Ankara'da spor salonuna fuhuş baskını yapıldı

MÜŞTERİ GİBİ DAVRANDI, OLAY AÇIĞA ÇIKTI

Başlatılan soruşturma kapsamında bir polis memuru "müşteri" gibi davranarak, geldiği mekanda fuhuş için pazarlık teklifinde bulunuldu. Binanın etrafını saran ekipler, polis memurunun mesajıyla ilk olarak olası bir baskına karşı "erkete" olarak gözcülük yapan Erol Y., Yavuz K. ve Yaşar D.'yi yakaladı.

Ankara'da spor salonuna fuhuş baskını yapıldı

SPOR SALONUNDA HEPSİ YAKAYI ELE VERDİ

Daha sonra spor salonuna baskın düzenleyen ekipler, içeride müşteri olarak bulunan İdris İ. ve Ali İhsan Ö. ile aralarında iş yeri çalışanlarının da bulunduğu Mehmet T., Eda K., Emre İbrahim U., Fulya A., Emine Ö., Özlem A., Arzu T. ve Ecem A.'yı gözaltına aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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