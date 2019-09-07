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Ankara'da taksi ücretine zam

Ankara’da, toplu ücretlerinin artışından sonra taksi ücretleri de artırıldı.

İHA | 07.09.2019 - 14:14..
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Ankara'da 4 lira olan taksimetre açılış ücreti, 4 lira 60 kuruş olarak belirlendi. En yakın mesafe ise 10 TL oldu. Açılıştan sonra ise kilometre ücreti 3 liradan 3 lira 40 kuruşa çıkarıldı.

KUYRUK OLUŞTU

Ankara’da bulunan toplam 7 bin 701 taksi sahibi, yeni uygulamaya bir an önce geçebilmek için taksimetre ayar noktalarına akın etti.

Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası’nın bildirisinde, taksimetre açmanın isteğe bağlı değil zorunlu olduğu ve tarifenin yolcunun görebileceği bir yere asılmasının gerekliliği konusuna dikkat çekiliyor.

Ankara'da taksi ücretine zam

Ankara'da taksi ücretine zam

Ankara'da taksi ücretine zam

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