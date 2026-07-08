Ankara'daki NATO Zirvesi'nde ikinci gün

Türkiye'nin ev sahipliğinde NATO Liderler Zirvesi dün başladı.

Liderler dün sabah saatlerinde Ankara'ya ulaştı, akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde de yemek yendi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 36'ncı NATO Zirvesi kapsamında resepsiyon vardı.

Devlet ve hükümet başkanlarının yürüdüğü mavi halının bir yanında tarihteki 16 Türk devletinin bayrakları yer alırken diğer yanda Mehteran Birliği marşlar çaldı.

ABD Başkanı Donald Trump, mehterana olan beğenisini yaptığı el işaretiyle gösterdi.

Ardından tüm konukların katıldığı akşam yemeğine geçildi.

Bugün ise ikinci gün başlıyor.

İKİNCİ GÜNÜN AÇILIŞINI RUTTE YAPTI

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, sabah basın toplantısı düzenlendi.

"Ankara’ya böyle harika bir ev sahipliği yaptığı için teşekkür ediyoruz." diyerek sözlerine başlayan Rutte, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açık olması gerektiğini vurguladı ve "Bu olmazsa olmazımız. Bunu bu şekilde ele alıyoruz." dedi.

Daha güçlü NATO'nun daha güçlü birlik demek olduğunun altını çizen Rutte, bu mottoyla hareket ettiklerini lide getirdi.

LİDERLER BEŞTEPE'YE GİDİYOR

Liderler, saat 11.00'de başlayacak olan 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak için Beştepe'ye de gelmeye başladı.

MACRON SABAH KOŞUSUNU YAPTI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise sabahın erken saatlerinde Ankara'nın Çankaya ilçesinde kaldığı otelden çıkarak sabah koşusu yaptı.

Macron, beraberindekilerle birlikte Arjantin Caddesi ve İran Caddesi üzerinden Seğmenler Parkı'na girdi.

Macron, "Günaydın" ve "Türkiye'ye hoş geldiniz" diyen gazetecilere Fransızca "Günaydın" ve "Teşekkürler" diye karşılık verdi.

DÜN YOĞUN GEÇTİ

Zirvenin ilk gününde Ankara'da kuş uçurtulmadı.

Liderlerinde gelmesiyle güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.

Liderlerin konaklayacağı otellerin çevresi, kırmızı alan olarak ilan edildi.

Zirve güvenliği için 48 bin 841 emniyet, 7 bin 447 jandarma ve 639 siber güvenlik personelinin yer aldığı toplam 56 bin 927 personel görev alıyor.

ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİ ZİRVEYE DAMGA VURDU

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Beştepe'de bir araya geldi.

Trump, Türkiye'ye yaptırımların kalkacağını açıklayarak F-35 ve jet motoru satışı için de yeşil ışık yaktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da görüşmede İran ve Gazze'de gelişmelerin de ele alınacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump açıklamaların ardından önce baş başa görüştü, ardından da heyetlerarası görüşmeye geçildi.

Yaptırımlardan, ticari ilişkilere, Ukrayna Rusya savaşından Ortadoğu'daki son duruma kadar kritik başlıklar ele alındı.

Dış basında NATO Zirvesi rüzgarı esiyor

3 BİNE YAKIN MEDYA MENSUBU TAKİP EDİYOR

Tarihi Ankara Zirvesi'ne, NATO'ya üye 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra, davetli ülkelerin liderleri de katılıyor. Toplantılarda ittifakın geleceğine yön verecek başlıklar ele alınıyor.

Liderler Külliye'ye ulaşırken, zirvenin medya hazırlıkları da eş zamanlı yürütüldü. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, yerli ve yabancı 3 bine yakın basın mensubu için 'Uluslararası Medya Merkezi' olarak düzenlendi. Merkez, yayın ve haber akışı için gerekli teknik donanımla hizmet vermeye başladı.

KİTAPLAR HEDİYE EDİLDİ

Zirveye katılan basın mensuplarına İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarının yer aldığı kitaplar da hediye edildi.

O kitaplar arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO zirveleri sonrasında yaptığı basın açıklamalarının da bulunduğu kitap yer aldı.

ÇOK SAYIDA İKİLİ GÖRÜŞME GERÇEKLEŞECEK

Zirvenin ilk gününde savunma sanayii, NATO-Ukrayna Konseyi kapsamındaki temaslar ile dışişleri ve savunma bakanlarının toplantıları öne çıktı.

Çalışma yemekleri ve ikili görüşmelerle diplomasi trafiği devam etti.

Liderler, karşılama töreninin ardından aile fotoğrafı için objektif karşısına geçecek. Sonrasında NATO Liderler Oturumu başlayacak.

İttifakın geleceğine yön verecek kararların ele alınacağı zirve, sonuç bildirgesinin açıklanmasıyla tamamlanacak.

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