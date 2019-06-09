Çin’in Yinchuan şehrinde, ikiz bebeklerin 26 yaşındaki anneleri Wang Lu'nun karnındayken çekilen ultrason videosu sosyal medyada çok konuşulmuştu.

Ultrason ekranına yansıyan sıradışı görüntülerde annelerinin karnında yüz yüze duran ikiz bebeklerin, birdenbire birbirlerine yumruk ve tekme yağdırmaya başladığı görülüyordu.

Anne karnında kavga eden bebekler VİDEO

1 AYLIK OLDULAR

Annelerinin karnında aynı kesede bulundukları için riskli bir doğum işleminin ardından dünyaya gelen kız bebekler Tao Yimo ve Tao Yi'an, bugün tam bir aylık oldu.

"KAVGA ETMEYİ BIRAKTILAR"

27 yaşındaki baba Tao Yu, ikiz kızlarının annelerinin karnında olay çıkarmasından bir ay sonra röportaj verdi.

Tao, anneleri tarafından Kiraz ve Çilek lakapları verilen kızlarının sağlık durumunun iyi olduğunu, kavga etmeyi bıraktıklarını ve bir aydır iyi anlaştıklarını söyledi.

"BERABER UYUYORLAR, BERABER AĞLIYORLAR"

Tao, bebeklerden birinin iki gün hastanede kaldığını bu sırada diğerinin süt içmeyi reddettiğini ancak kardeşi geldikten sonra beslenme düzeninin normalde döndüğünü belirterek "Beraber uyuyorlar, beraber ağlıyorlar" dedi.