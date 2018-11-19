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Annesini yaralayan koçu kesti

Konya Ereğli'de yem vermek istediği koç tarafından boynuzlanan kadın yaralandı.

DHA | 19.11.2018 - 08:31..
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Olay, bugün Türkmen Mahallesi'nde meydana geldi. Fadime Toker, küçükbaş hayvanlarına yem vermek istediği sırada koçlardan biri boynuzladı. Yüzünden ve başından yaralanan Toker, kanlar içinde kaldı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Annesinin yaralandığını fark eden Salim Toker, sağlık ekibine haber verdi. Burnunda kırıklar oluşan Toker, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bu  duruma sinirlenen Salim Toker de, annesini yaralayan koçu kesip, fotoğraflarını da sosyal paylaşım sitesindeki sayfasında yayınladı.

Annesini yaralayan koçu kesti

Annesini yaralayan koçu kesti

Annesini yaralayan koçu kesti

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