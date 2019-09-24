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Antalya'da 81. kez yüzü için ameliyat oldu

9 aylıkken yangında yüzü yanan, 15 yılda 80 ameliyat geçiren Firdevs'e, yaklaşık 5 saat süren ameliyatla vücudundan doku nakli yapıldı.

DHA | 24.09.2019 - 17:55..
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Tatar Ailesi'nin Şırnak'taki evi, Firdevs henüz 9 aylıkken çıkan yangında kül oldu. 7 çocuklu ailenin 5'incisi olan Firdevs'in, yüzü ve vücudunun büyük bölümü yandı.

Firdevs Tatar, bugüne kadar yaklaşık 80 ameliyat oldu. Tatar'ın, bir kez daha olduğu operasyonda, vücudundan doku nakli gerçekleştirildi. Yoğun bakım servisine alınan Tatar'ın, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

BALONLA ŞİŞİRİLEN DOKU, YÜZÜNE NAKLEDİLDİ

Ameliyat ekibinden Prof. Dr. Özlenen Özkan, Firdevs Tatar'ın kendi dokusunu balonla şişirip, yüzüne naklettiklerini belirterek, "Kendi dokusu olmasına rağmen yine de birtakım işlemlerden geçirdik. Önümüzdeki günlerde nakil işlemiyle ilgili yapacağımız birkaç operasyon daha var. Şu an yüzü tümüyle kapalı. Geçireceği küçük operasyonlar sonucu güzel bir görünüme kavuşacak. Şu an kendisi steril odada. Takiplerini yapıyoruz." dedi.

Antalya'da 81. kez yüzü için ameliyat oldu

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