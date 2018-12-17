Antalya'da afet sonrası güneşlenme keyfi

Dün akşam saatlerinde Antalya kent merkezi ve batı ilçelerinde etkili olan şiddetli yağmur, Kemer ve Konyaaltı ilçelerinde sele neden oldu.

Bölgede birçok ev ve iş yerinde su baskınlarına yol açan selde, ulaşım aksadı, tarım alanları zarar gördü.

24 SAAT SONRA GÜNEŞİ GÖREN SOKAĞA ÇIKTI

Öğle saatlerine doğru etkisini azaltan yağmur sonrasıysa, kentte hava tekrar açtı. Aralıksız 24 saat boyunca yağan yağmur sonrası, güneşli havayı gören vatandaşlar, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ne gelerek, güneşin ve manzaranın keyfini çıkardı, bazı vatandaşlar spor yapmayı, bazıları ise balık tutmayı tercih etti.

SICAKLIK 5 DERECE YÜKSELDİ

Kentte, güneşli havanın ardından sıcaklık 5 derece birden yükselerek, 17 dereceye kadar çıktı.

Güneşli hava sonrası arkadaşlarıyla birlikte sahile geldiğini belirten Hande Akçadağ, Antalya’nın değişen hava yapısına hayran kaldığını ifade etti.

Aynı gün içerisinde iki mevsim yaşadıklarını sözlerine ekleyen Akçadağ; “Güneşleniyoruz ve Antalya’yı çok seviyoruz.” dedi.

Öte yandan Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre, yarından itibaren 2 gün boyunca kuvvetli sağanak yağışın tekrar etkili olacağı öğrenildi.