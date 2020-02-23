Antalya'da araç iş yerine girdi: Sürücü öldü

Antalya'da, Akdeniz Üniversitesi Manavgat Turizm Fakültesi istikametinden gelen Yavuz Yılmaz yönetimindeki 07 TT 132 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak, caddede bulunan Ali Ay'ın bisiklet tamir atölyesine girdi.

HAYATINI KAYBETTİ

İş yerinin kepenginin parçalandığı kazayı görenler, sağlık ekiplerine haber verdi. Kazada ağır yaralanan Yavuz Yılmaz, sağlık ekipleri tarafından Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Ancak Yılmaz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kalp krizi geçirdiği için kaza yaptığı tahmin edilen Yılmaz'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

KAMERAYA YANSIDI

Kaza sonrası iş yerinin güvenlik kameraları incelendi. Görüntülerde, Yavuz Yılmaz'ın kullandığı otomobilin, hızla gelerek iş yerine çarptığı görüldü.