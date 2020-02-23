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Antalya'da araç iş yerine girdi: Sürücü öldü

Bir otomobil kontrolden çıkarak tamir atölyesinin içine girdi. Kaza sonrası sürücü, hayatını kaybetti.

DHA | 23.02.2020 - 14:44..
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Antalya'da, Akdeniz Üniversitesi Manavgat Turizm Fakültesi istikametinden gelen Yavuz Yılmaz yönetimindeki 07 TT 132 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak, caddede bulunan Ali Ay'ın bisiklet tamir atölyesine girdi.

Antalya'da araç iş yerine girdi: Sürücü öldü

HAYATINI KAYBETTİ

İş yerinin kepenginin parçalandığı kazayı görenler, sağlık ekiplerine haber verdi. Kazada ağır yaralanan Yavuz Yılmaz, sağlık ekipleri tarafından Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Ancak Yılmaz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kalp krizi geçirdiği için kaza yaptığı tahmin edilen Yılmaz'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Antalya'da araç iş yerine girdi: Sürücü öldü

 

KAMERAYA YANSIDI

Kaza sonrası iş yerinin güvenlik kameraları incelendi. Görüntülerde, Yavuz Yılmaz'ın kullandığı otomobilin, hızla gelerek iş yerine çarptığı görüldü.

Antalya'da araç iş yerine girdi: Sürücü öldü

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