Antalya'da cinayet zanlısına ceza yağdı

2013 yılında Tuncay Yener, otomobilinin lastiklerinin kesildiğini fark etti. Yener, oğulları ile birlikte polis merkezine giderek lastikleri kesen kişilerin, Tunç Ailesi üyeleri olduğunu iddia etti.

ÇEŞİTLİ YERLERİNDEN YARALANDILAR

Baba ve oğulları şikayetçi olduktan sonra evlerinin yakınındaki tamirhaneye gitti. Şikayet üzerine polis merkezine çağrılarak ifadesi alınan Şeyhmus ve Evren Tunç kardeşler, tamirhanede gördükleri Tuncay Yener ve oğullarıyla tartışmaya başladı. Tartışma bıçaklı kavgaya dönerken Şeyhmus ve Evren Tunç, çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yaralandı.

EVREN TUNÇ KAÇTI

Evren Tunç, av tüfeği ile Tuncay Yener ve oğullarına ateş etti. Baba Tuncay Yener olay yerinde, Serhat Yener kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şeyhmus Tunç ise tedavi edildi. Yaralı halde yakalanan Şeyhmus Tunç gözaltına alınırken, Evren Tunç kaçtı. Olayın ardından Şeyhmus Tunç tutuklandı.

KOVALAMA SONUNDA YAKALANDI

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri, geçen temmuz ayında Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi'nde, şüphelendikleri bir kişiyi takibe aldı. Takip edildiğini fark eden şüpheli, kaçmak istedi. Ancak kısa süreli kovalamacanın sonunda yakalandı.

Gözaltına alınan ve üzerinden sahte kimlik çıkan şüphelinin, Tuncay Yener ve oğlu Serhat Yener'i öldürmek, Ferhat Yener'i de yaralamak suçundan aranan Evren Tunç olduğu tespit edildi. Tunç, polisteki ifadesinin ardından tutuklandı.

"BİZ DE ÖLDÜK"

Evren Tunç, Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden hakim karşısına çıktı. Önceki savunmalarını tekrar eden Tunç, “Ben ağabeyimi o şekilde görünce rastgele tüfek sıktım. Benim rastgele ateş ettiğim bellidir. Biz de öldük, ağabeyim suçsuz. Pişmanım.” dedi.

Mahkeme heyeti sanık Evren Tunç’a, Tuncay Yener’i öldürme suçundan müebbet hapis cezası, Serhat ve Ferhat Yener’i ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan toplam 26 yıl hapis cezası verdi.