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Antalya'da dönerciyle tavuk arasındaki kovalamaca

Serik ilçesinde arkadaşıyla sohbet ettiği sırada masanın altına giren tavuğu yakalamaya çalışan dönerci, sandalyeden düştü.

İHA | 20.11.2019 - 12:40..
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Antalya’nın Serik ilçesinde tavuk dönerci dükkanı bulunan Mustafa Aldemir, dün ikindi saatlerinde arkadaşıyla dükkanın önünde bulunan masaya oturarak sohbet ettiği sırada, yanına bir tavuk yaklaştı.

YAKALAYAMAYINCA SANDALYEDEN DÜŞTÜ

Masanın altına giren tavuğu son anda fark eden Aldemir, irkilerek tavuğu tutmak istedi. Tavuğu yakalayamayan Aldemir, sandalyeden düştü. Sol bacağından hafif yaralanan dönerciye arkadaşları yardım ederek, ayağa kaldırdı. Aldemir’in sandalyeden düşmesi ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Antalya'da dönerciyle tavuk arasındaki kovalamaca VİDEO

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Tavuğun yaklaşık 2 aydır dükkanın önünde dolaştığını söyleyen Aldemir, “Masanın altına gelmiş, son anda gördüm. Tutmak istedim. Bir anda refleks olarak sol elim boşa çıktı. Yakalamayınca sandalyenin sol bacağı kırıldı ve benim bacaklar havaya gitti. Olan bana olacaktı. Verilmiş sadakamız varmış.” dedi.

Antalya'da dönerciyle tavuk arasındaki kovalamaca

Antalya'da dönerciyle tavuk arasındaki kovalamaca

Antalya'da dönerciyle tavuk arasındaki kovalamaca

Antalya'da dönerciyle tavuk arasındaki kovalamaca

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