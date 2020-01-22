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Antalya'da hamam böcekleri 10 TL'den satılıyor

Antalyalı bir girişimcinin, etçil hayvanların canlı yem ihtiyacını karşılamak için kurduğu çiftlikte ürettiği hamam böceklerinin tanesi, 10 liraya kadar alıcı buluyor.

İHA | 22.01.2020 - 15:23..
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İç piyasadaki canlı yem ihtiyacını karşılamak için Tarım ve Orman Bakanlığı’nın izniyle Antalya'da kurulan böcek çiftliğinde; hijyenik ortamda hamam böceği, çekirge, cırcır böceği, un kurdu, morio kurdunun da aralarında bulunduğu 12 çeşit böcek üretiliyor.

Hayvanat bahçeleri, pet shop mağazaları, tavuk çiftlikleri, akvaryumcular ve amatör balıkçılardan canlı yem olarak talep gören böcek ve kurt çeşitleri, sabır isteyen zahmetli ve masraflı bir süreçle üretiliyor.

Antalya'da hamam böcekleri 10 TL'den satılıyor

UN KURDU KIRMIZI ETTEN PAHALI

Üretimi yapılan hamam böceği çeşitlerinin tanesi, iç piyasada 45 kuruştan başlayıp 10 liraya kadar alıcı buluyor, kilogramı 90 lirayı bulan un kurdu ise kırmızı etten pahalı oluşuyla dikkati çekiyor.

Antalya'da hamam böcekleri 10 TL'den satılıyor

Canlı yem çiftliğinin sahibi Selami Gökgöl, 17 yıl önce 3 arkadaşıyla birlikte başladığı canlı yem üretimini, diğer ortaklarının çeşitli nedenlerle sektörü bırakması nedeniyle bugün tek başına sürdürdüğünü ifade etti.Canlı yem üretimini her yıl daha profesyonel yapmaya başladığını ve işletmesini sürekli geliştirdiğini anlatan Gökgöl, burada ürettiği özellikle hamam böceklerinin iç piyasada yoğun talep gördüğünü belirtti.

Gökgöl, hamam böceği yetiştirmenin oldukça zahmetli olduğunu ve sabır istediğini dile getirerek, 100 metrekare alanda ayda yaklaşık 3 bin hamam böceği ürettiklerini kaydetti.

Antalya'da hamam böcekleri 10 TL'den satılıyor

ÇİN'DE GIDA OLARAK TÜKETİLİYOR

Selami Gökgöl, bu böceği genellikle hobi amaçlı evde hayvan besleyenlerin aldığını, Çin'de ise insanların da gıda olarak bu böceği tükettiğini kaydetti.
Çiftlikte üretilen kurtların fiyatının değiştiğini belirten Gökgöl, un kurdunun kilogramının 90 liradan satıldığını bildirdi.

Bu alanda merdiven altı üretim yapanların olduğuna dikkati çeken Gökgöl, kendi çiftliklerinde hijyenik ortamda, bilinçli üretilen canlı yemin kalitesi ile merdiven altı üretilenlerin eş değerde olmadığına dikkati çekti.

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