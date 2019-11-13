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Antalya'da iki aile arasında silahlı kavga

İki aile arasında çıkan kavganın nedeni henüz bilinmezken, 4 kişi gözaltına alındı.

DHA | 13.11.2019 - 15:51..
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Muratpaşa ilçesinde iki aile fertlerinin karıştığı kavgada, silahlar konuştu. Çeşitli yerlerinden yaralanan 5 kişi, hastaneye kaldırıldı.

POMPALI TÜFEKLE ATEŞ ETTİ

Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iki ailenin bireyleri arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ertuğrul K. pompalı tüfekle ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Meltem Çalı, Ertuğrul Çalı, Tahsin Çalı, Müjgan Çalı ve Alev Kocabıyıkoğlu çeşitli yerlerinden yaralandı.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken, polis ekipleri ise tarafları sakinleştirmek için uzun süre uğraş verdi. Kavgada yaralanan 5 kişi tedavilerinin yapılması için hastaneye götürüldü.

Polis, Ertuğrul K.'nin yanı sıra gözaltına alınan adı açıklanmayan 3 kişiyi polis merkezine götürdü.

Mahallede silahlı kavga: 5 yaralı -1


Mahallede silahlı kavga: 5 yaralı -2

Mahallede silahlı kavga: 5 yaralı -3

Mahallede silahlı kavga: 5 yaralı -4

Mahallede silahlı kavga: 5 yaralı -5

Mahallede silahlı kavga: 5 yaralı -6

Mahallede silahlı kavga: 5 yaralı -7

Mahallede silahlı kavga: 5 yaralı -8

Mahallede silahlı kavga: 5 yaralı -9


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