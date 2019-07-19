taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6455
Euro
6.3469
Altın
1438.01
Borsa
102445.37
Gram Altın
261.16

Antalya'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 1'i Rus uyruklu 2 kişi yaralandı.

İHA | 19.07.2019 - 13:46..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Sorgun Bulvarı istikametine seyir halindeki Yılıa T.'nin kullandığı cip, Acısu Caddesi'ne gitmekte olan Gökhan D.'nin kullandığı otomobile çarptı.

Antalya'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

KARŞI ŞERİDE GEÇTİ

Gökhan D.'nin kullandığı araç, kontrolden çıkıp karşı şeride geçti. Meydana gelen kaza sonrasında Rus uyruklu Yılıa T. ve Gökhan D. yaralandı.

Antalya'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

TRAFİK AKIŞI NORMALE DÖNDÜ

Kazanın ardından Acısu Caddesi'nde trafik kontrollü olarak tek şeritten verilirken uzun araç kuyruğu oluştu. Araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Antalya'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Antalya'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Antalya'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Antalya'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yurt dışından getirilen telefonların harç bedeline zam

Yurt dışından getirilen telefonların harç bedeline zam

878
İran: İHA kaybetmedik

İran: İHA kaybetmedik

38
Demet Akalın, trafikte yaşadığı saldırıyı anlattı

Demet Akalın, trafikte yaşadığı saldırıyı anlattı

145
İyi Partili vekil, mülakatlardaki adaletsizliğe değindi

İyi Partili vekil, mülakatlardaki adaletsizliğe değindi

607
Erbil'deki saldırgan HDP'li milletvekilinin ağabeyi

Erbil'deki saldırgan HDP'li milletvekilinin ağabeyi

467
11. Kalkınma Planı TBMM'de kabul edildi

11. Kalkınma Planı TBMM'de kabul edildi

222
Bir litre benzinden 300 litre gaz üreten mucit

Bir litre benzinden 300 litre gaz üreten mucit

304
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir