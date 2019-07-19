Antalya'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Sorgun Bulvarı istikametine seyir halindeki Yılıa T.'nin kullandığı cip, Acısu Caddesi'ne gitmekte olan Gökhan D.'nin kullandığı otomobile çarptı.
KARŞI ŞERİDE GEÇTİ
Gökhan D.'nin kullandığı araç, kontrolden çıkıp karşı şeride geçti. Meydana gelen kaza sonrasında Rus uyruklu Yılıa T. ve Gökhan D. yaralandı.
TRAFİK AKIŞI NORMALE DÖNDÜ
Kazanın ardından Acısu Caddesi'nde trafik kontrollü olarak tek şeritten verilirken uzun araç kuyruğu oluştu. Araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.