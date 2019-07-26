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Antalya'da ırmağa giren genç kayboldu

Arkadaşlarıyla birlikte Manavgat Irmağı'na giden genç, ırmağa girdikten sonra gözden kayboldu. Bölgede arama çalışmaları devam diyor.

DHA | 26.07.2019 - 08:55..
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde ırmağa giren Fatih Salih (26), kayboldu.

ARKADAŞLARININ UYARISINI DİNLEMEDİ

Manavgat Irmağı'nda arkadaşlarıyla birlikte pikniğe giden genç,  arkadaşlarının uyarılarına rağmen yüzmek ve serinlemek için ırmağa girdi.

Fatih Salih bir süre sonra akıntıya kapılarak kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı timi, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Antalya'da ırmağa giren genç kayboldu

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Gece geç saatlere kadar ırmak yüzeyinden yapılan aramalardan sonuç alınamadı.

Arama çalışmaları devam ediyor.

Antalya'da ırmağa giren genç kayboldu

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