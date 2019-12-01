taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.749
Euro
6.336
Altın
1466.44
Borsa
106903.68
Gram Altın
271.107
Bitcoin
44544.88

Antalya'da lüks otomobil hurdaya döndü

Kaş ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpan sürücü yara almadan kurtulurken, araç kullanılamaz hale geldi.

İHA | 01.12.2019 - 12:41..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Antalya'da, Kaş ilçesine bağlı olan Kalkan Mahallesi'nde, 34 CJE 567 plakalı lüks otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

Ukraynalı Mark First’in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, sürücü kazada yara almadan kurtulurken, aracı ise kullanılamaz hale geldi. Sürücünün, yolda seyir halindeki bir kamyona çarparak durabildiği öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Antalya'da lüks otomobil hurdaya döndü

Antalya'da lüks otomobil hurdaya döndü

Antalya'da lüks otomobil hurdaya döndü

Antalya'da lüks otomobil hurdaya döndü

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Süleyman Soylu: Adil Öksüz'ün yerini biliyoruz

Süleyman Soylu: Adil Öksüz'ün yerini biliyoruz

300
Trump'ın Grönland tutkusu, Danimarka'yı korkuttu

Trump'ın Grönland tutkusu, Danimarka'yı korkuttu

28
Ekrem İmamoğlu: Hani 2071'e kadar su sorunu yoktu

Ekrem İmamoğlu: Hani 2071'e kadar su sorunu yoktu

552
23 suç duyurusu yapan Arslan'ın ölümüne ihmal incelemesi

23 suç duyurusu yapan Arslan'ın ölümüne ihmal incelemesi

132
ABD'de 'Efsane Cuma' ile rekor alışveriş

ABD'de 'Efsane Cuma' ile rekor alışveriş

77
Galatasaray Üniversitesi'nin 2 liralık kahvaltısı

Galatasaray Üniversitesi'nin 2 liralık kahvaltısı

73
Hindistan S-400 için ABD yaptırımından çekiniyor

Hindistan S-400 için ABD yaptırımından çekiniyor

41
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir