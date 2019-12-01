Antalya'da lüks otomobil hurdaya döndü

Antalya'da, Kaş ilçesine bağlı olan Kalkan Mahallesi'nde, 34 CJE 567 plakalı lüks otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

Ukraynalı Mark First’in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, sürücü kazada yara almadan kurtulurken, aracı ise kullanılamaz hale geldi. Sürücünün, yolda seyir halindeki bir kamyona çarparak durabildiği öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.