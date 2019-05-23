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Antalya’da tarih eser operasyonu: 3 gözaltı

Antalya’nın Aksu ilçesi’nde tarihi eser kaçakçılığı için operasyon düzenlendi. Operasyonda birçok tarihi eser ele geçirilirken, 3 şüpheli de adliyeye sevk edildi.

İHA | 23.05.2019 - 14:48..
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Bir istihbaratı değerlendiren Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aksu İlçesi’nde bir araca operasyon düzenledi. Durdurulan ve didik didik aranan araçta gizlenmiş çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

MADDİ DEĞERİ ÇOK YÜKSEK

Ele geçirilen tarihi eserler arasında altın diadem, altın küpe, altın takı, gümüş ve bronz kaplar dikkat çekti. Araçta bulunan altın diademin ise maddi değerinin çok yüksek olduğu ifade edildi.

Antalya’da tarih eser operasyonu: 3 gözaltı

3 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olayla ilgili olarak ise M.A.Y ve İ.K., gözaltına alındı. Göz altına alınan şahıslar jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler. Ele geçirilen eserler incelenmek üzere Antalya Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Antalya’da tarih eser operasyonu: 3 gözaltı

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