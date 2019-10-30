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Antalya'da yaz mevsimi devam ediyor

Antalya'da yaz mevsimi bitmiyor. Tatilciler, güzel havayı sahillerde güneşlenerek değerlendiriyor.

DHA | 30.10.2019 - 15:54..
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları sayesinde tatil yapan yerli ve yabancı turistler, ekim ayının son günlerini denize girerek değerlendiriyor.

SAHİLE AKIN ETTİLER

Manavgat'ın başta Side bölgesinde olmak üzere çeşitli otellerde tatil yapan yerli ve yabancı turistler, güneşli havayı fırsat bilerek sahile akın etti. Hava sıcaklığının 27, deniz suyu sıcaklığının 25 derece olarak ölçüldüğü Manavgat'ta, plajda güneşlenen turistlerden bazıları kitap okudu bazıları da denizde yüzdü. Sahilde bulunan su sporları aktiviteleriyle eğlenen turistler, bol bol yürüyüş yaptı.

Antalya'da yaz bitmedi -1


Antalya'da yaz bitmedi -2

Antalya'da yaz bitmedi -3

Antalya'da yaz bitmedi -4

Antalya'da yaz bitmedi -5

Antalya'da yaz bitmedi -6

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