Antalyalıların kırmızı koda rağmen deniz keyfi

Meteorolojinin aşırı yağış beklentisi nedeniyle ilk kez "kırmızı" uyarıda bulunduğu Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde dev dalgalar meydana geldi.

Hafif yağışa rağmen Antalyalılar ve yabancı misafirler sahilden vazgeçemedi. Havanın 14, deniz suyu sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü Antalya’da denize giren vatandaşlar dahi oldu.

DEV DALGALARDA DENİZE GİRDİLER

Yaklaşık 2 metre yüksekliği bulan dalgalar arasında Rus uyruklu aile çocuklarıyla deniz keyfi yaptı. Rus iki genç, dev dalgalar arasında tehlikeye aldırmadan yüzüp, eğlendi.

"DENİZ SUYU BAYAĞI SICAK ÜŞÜMÜYORUM"

Dalgalar arasında kısa sürede olsa yüzen Şerafettin Uysal, "Genelde her gün denize giriyoruz. Geldik, denizin müsait olduğunu görünce yüzmeye karar verdim. Dalgalar o kadar önemli değil. Dalgalardan çıkarken az da olsa tedirgin oluyorsunuz. Sürekli bu denize girenler için bu dalga normal. Deniz suyu bayağı sıcak, üşümüyorum" dedi.



