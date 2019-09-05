AnTuTu puanına göre ağustos ayının en iyi 10 android telefonu

Dünyanın en çok tercih edilen akıllı telefon kıyaslama platformu AnTuTu, akıllı telefonları birçok yönden test ederek her telefona belirli bir puan veriyor. Şirket, yeni yayınladığı bir gönderide, geçtiğimiz ağustos ayının en yüksek puan alan android akıllı telefonlarını açıkladı. Gelin bu listeye daha yakından bakalım.

1. XIAOMI BLACK SHARK 2 PRO ( 469 BİN 708)

Xiaomi Black Shark 2 Pro'nun, geçtiğimiz mart ayında tanıtılan Black Shark 2'ye tasarım olarak benzediğini söylememiz gerekiyor. 6,39 inç Full HD+ AMOLED ekrana sahip telefon, Qualcomm'un oyun telefonları için özel olarak ürettiği Snapdragon 855+ işlemcisinden güç alıyor.

12 GB RAM kapasitesine sahip Black Shark 2 Pro, 128 ve 256 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneğiyle kullanıcıların karşısına çıkıyor.

Black Shark 2 Pro, oyuncu telefonu olmasına rağmen kamera konusunda da oldukça iddialı. Sony'nin IMX586 sensörüne sahip 48 MP bir kameranın yanı sıra bir de 13 MP ikinci kamerası bulunan telefonun ön tarafında ise 24 MP tek bir kamera bulunuyor.

27 W hızlı şarj desteği sunan 4000 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip Black Shark 2 Pro'nun satış fiyatı ise şu şekilde:

12 GB RAM + 128 GB depolama : 435 dolar

12 GB RAM + 256 GB depolama : 508 dolar

2. ASUS ROG PHONE 2 (469 BİN 590)

6,59 inç büyüklüğünde Full HD+ AMOLED ekrana sahip Asus ROG Phone 2, 120 Hz ekran yenileme hızıyla oyunseverlerin oldukça dikkatini çekiyor. Aynı zamanda HDR 10 desteğine ve DCI-P3 renk gamına sahip ekran sayesinde oyuncular, oyunlardaki her detayı rahatlıkla görebiliyor.

Qualcomm'un daha çok oyun telefonları için geliştirdiği en yeni ve en güçlü işlemcisi olan Snapdragon 855+'dan gücünü alan telefonda, 8 GB ve 12 GB RAM seçenekleri ve 128 GB / 512 GB depolama sürümleri bulunuyor.

KAMERA KONUSUNDA DA İDDİALI

Asus ROG Phone 2, her ne kadar oyun odaklı olsa da özellikle kamera konusunda üst düzey akıllı telefonları aratmıyor. 48 MP + 13 MP çift arka kameraya sahip telefonda 24 MP'lik bir de ön kamera bulunuyor.

6000 mAh kapasiteli dev bir batarya ile oyunculara şarj problemi yaşatmayacak Asus ROG Phone 2, aynı zamanda Android 9 Pie işletim sistemini kullanıyor.

FANLI VE BUHARLI SOĞUTMA SİSTEMİ

Asus ROG Phone 2 oyunculara hitap ettiğinden, en çok merak edilen özelliklerden biri de ısınmayla nasıl baş edeceği oldu. Bir önceki ROG Phone telefonuna benzer özellikleri ROG Phone 2'de de kullanan Asus, oyun sırasında ısıyı telefonun her yerine dağıtmak için 3D buhar haznesi kullanıyor. İçerisinde bulunan fan sayesinde ısıyı arka kısımdaki deliklerden dışarı atan telefon, herhangi bir aşırı ısınma sorununun önüne geçmiş oluyor.

ÇIKIŞ FİYATI

AeroActive Cooler II, Aero Case, TwinView Dock II, ROG Kunai Gamepad, Mobil Masaüstü Dock, Pro Dock, WiGig Display Dock Plus ve ROG Aydınlatma Zırh Kılıfı gibi ekstra aksesuarları olan Asus ROG Phone 2'nin çıkış fiyatı ise şu şekilde olacak:

8 GB RAM + 128 GB depolama sürümü: 508 dolar

12 GB RAM + 512 GB depolama sürümü: 872 dolar

3. ONEPLUS 7 PRO (447 BİN 345)

6,67 inç büyüklüğüne sahip Quad HD ekrana sahip OnePlus 7 Pro, ekranın sahip olduğu 90 Hz yenileme hızı ile dikkat çekiyor. OnePlus 7 Pro'nun normal modele göre ekranda herhangi bir damla çentiği bulunmuyor. Snapdragon 855 işlemcisinden gücünü alan telefon, 6 GB / 8 GB ve 12 GB RAM seçenekleri ile kullanıcıların karşısına çıkacak. OnePlus 7 Pro aynı zamanda 128 GB ve 256 GBolmak üzere iki farklı depolama alanına sahip.

48 MP + 16 MP + 8 MP olmak üzere oldukça güçlü bir arka kamera kurulumuna sahip OnePlus 7 Pro, Sony IMX471 sensörlü 16 MP ön kameraya ev sahipliği yapıyor. OnePlus 7 modelinde olduğu gibi ekrana gömülü parmak izi okuyucusuna sahip telefonda hızlı şarj destekli 4000 mAh kapasiteli bir batarya bulunuyor.

OnePlus 7 Pro'nun piyasaya çıkış fiyatı ise şu şekilde:

6 GB RAM + 128 GB depolama sürümü : 698 dolar

8 GB RAM + 256 GB depolama sürümü : 755 dolar

12 GB RAM + 256 GB depolama sürümü: 826 dolar

OnePlus 7 Pro tüm özellikleri:

6,67 inç (3120 x 1440 piksel) Quad HD + 19,5: 9 en boy oranı 516PPI, 90Hz yenileme hızı, sRGB renk gamı, DCI-P3 renk gamı, HDR10, 3D Corning Gorilla Glass korumalı Sıvı AMOLED ekran

8 Çekirdekli Snapdragon 855 7nm Mobil işlemci (1 x 2.84GHz Kryo 485 + 3 x 2.42GHz Kryo 485 + 4 x 1.80GHz Kryo 485)

Adreno 640 GPU

128GB (UFS 3.0) depolamalı 6GB LPDDR4X RAM seçeneği

256GB (UFS 3.0) depolamalı 8GB / 12GB LPDDR4X RAM seçeneği

OxygenOS 9.5 ile Android 9.0 (Pasta)

Çift SIM (nano + nano)

48 MP arka kamera, Çift LED Flaş, 7P lens, f / 1.6 diyafram, 1 / 2.25 ″ Sony IMX586 sensör, 0.8μm piksel boyutu, OIS, EIS - 8 MP Telefoto lens, f / 2.4 diyafram, 1.0 μm piksel boyutu, OIS, 3x zoom - 16 MP 117 ° f / 2,2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş lens

Sony IMX471 sensörlü 16 MP ön kamera, f / 2.0 diyafram, 1.0μm piksel boyutu

Ekrana gömülü parmak izi sensörü

USB Tip-C ses, İkili Stereo hoparlörler, Dolby Atmos

Boyutlar: 162.6 × 75.9 × 8.8 mm

Ağırlık: 206g

Çift 4G VoLTE, WiFi 802.11 ac (2.4 GHz + 5 GHz) 2 × 2 MIMO, Bluetooth 5, GPS (L1 + L5 İkili Bant) + GLONASS, USB Tip-C

Warp Charge 30 Hızlı Şarj ile 4000mAh pil (5V / 6A)

4. NUBIA RED MAGIC 3 ( 443 BİN 452)

6,65 inç büyüklüğünde ve 90 Hz yenileme hızına sahip HDR SUPER AMOLED ekran ile oyunseverlerle buluşacak Nubia Red Magic 3, sahip olduğu turbo fanlı sıvı soğutma teknolojisi sayesinde ısıyı telefonun her yerine eşit bir şekilde dağıtabiliyor.

Tasarım çizgileriyle bir hayli dikkat çeken yeni nesil oyuncu telefonunun arka kısmında ise bir de RGB aydınlatmalı panel bulunuyor.

Qualcomm'un en güçlü işlemcisi Snapdragon 855'in güç verdiği Nubia Red Magic 3; 6 GB, 8 GB ve 12 GB olmak üzere üç farklı RAM seçeneğine sahip. Telefon, depolama konusunda da oyunseverleri yarı yolda bırakmıyor. 64 GB, 128 GB ve 256 GB olmak üzere üç farklı depolama alanı bulunan telefonda Android 9 Pie işletim sistemi bulunuyor.

Sony IMX586 sensörüne sahip 48 MP arka kamera ile oyunseverlerle buluşan Nubia Red Magic 3'ün, ön tarafında ise 16 MP kamera bulunuyor.

Oyun telefonlarının kullanıcılara sunduğu en önemli özelliklerden biri de şüphesiz, batarya performansı. Sahip olduğu 30W hızlı şarj destekli 5000 mAh batarya ile harika bir şarj süresi sunan telefon, kırmızı ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip.

SATIŞ FİYATI

6 GB RAM + 64 GB depolama : 430 dolar

6 GB RAM + 128 GB depolama : 475 dolar

8 GB RAM + 128 GB depoalama: 519 dolar

12 GB RAM + 256 GB depolama: 638 dolar

5. ONEPLUS 7 (443 BİN 241)

6,41 inç büyüklüğünde Full HD+ Optik AMOLED damla çentikli ekrana sahip OnePlus 7, üst seviye Snapdragon 855 işlemcisinden gücünü alıyor. 6 GB ve 8 GB RAM seçeneklerine sahip telefon, 128 GB ve 256 GB depolama seçenekleriyle dikkat çekiyor.

48 MP + 5 MP çift arka kamera kurulumuna sahip OnePlus 7, Sony IMX471 sensörlü 16 MP ön kamera ile birlikte geliyor. Üst seviye telefonlarda artık sıkça gördüğümüz ekrana gömülü parmak izi tarayıcısına sahip telefon, ayrıca hızlı şarj destekli 3700 mAh batarya kapasitesi ile kutusundan çıkacak.

OnePlus 7'nin piyasaya çıkış fiyatı ise şu şekilde:

6 GB RAM + 128 GB depolama sürümü : 470 dolar

8 GB RAM + 256 GB depolama sürümü : 541 dolar

OnePlus 7 tüm özellikleri:

6,41 inç (2340 × 1080 piksel) Full HD + 19,5: 9 en boy oranı sRGB renk gamı ​​ile optik AMOLED ekran, DCI-P3 renk gamı ​​2,5D Corning Gorilla Glass koruma

8 Çekirdekli Snapdragon 855 7nm Mobil işlemci (1 x 2.84GHz Kryo 485 + 3 x 2.42GHz Kryo 485 + 4 x 1.80GHz Kryo 485)

Adreno 640 GPU

128 GB (UFS 3.0) depolamalı 6GB LPDDR4X RAM seçeneği

256GB (UFS 3.0) depolamalı 8GB LPDDR4X RAM seçeneği

OxygenOS 9.5 ile Android 9.0 Pie işletim sistemi

Çift SIM (nano + nano)

Çift LED Flaşlı 48 MP arka kamera, f / 1.6 diyafram, 1 / 2.25 ″ Sony IMX586 sensör, 0.8μm piksel boyutu, OIS, EIS, 1.12 µm piksel boyutu ile 5 MP ikincil kamera, f / 2.4 diyafram

Sony IMX471 sensörlü 16 MP ön kamera, f / 2.0 diyafram, 1.0μm piksel boyutu

Ekrana gömülü parmak izi sensörü

Boyutlar: 157.7 × 74.8 × 8.2mm

Ağırlık: 182g

USB Tip-C ses, Stereo Hoparlörler, Dolby Atmos

4G VoLTE, WiFi 802.11 ac (2.4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5, GPS (L1 + L2 Dual Band) + GLONASS, USB Tip-C

Hızlı şarjlı 3700mAh pil (5V - 4A)

6. XIAOMI BLACK SHARK 2 (442 BİN 971)

Qualcomm Snapdragon 855 gibi son derece güçlü bir işlemciye sahip Black Shark 2'de, Adreno 640 grafik birimi bulunuyor. 6,39 inç Full HD+ AMOLED ekran ile oyun zevkini artırmayı amaçlayan telefonda 12 MP + 12 MP olmak üzere iki arka kamera ve 20 MP bir ön kamera bulunuyor. 4000 mAh batarya kapasitesine sahip Black Shark 2, aynı zamanda hızlı şarjı da destekliyor.

Xiaomi'nin oyun telefonu Black Shark 2 tanıtıldı VİDEO



6 GB, 8 GB ve 12 GB olmak üzere üç farklı RAM seçeneğine sahip olan Xiaomi Black Shark 2, 128 ve 256 GB depolama seçenekleri sunuyor. Android'in son sürümü Android 9 Pie işletim sistemine sahip telefonun fiyat seçenekleri ise şu şekilde:

6 GB RAM 128 GB depolama - 476 dolar

8 GB RAM 128 GB depolama - 520 dolar

8 GB RAM 256 GB depolama - 565 dolar

12 GB RAM 256 GB depolama - 625 dolar

7. XIAOMI MI 9 (440 BİN 740)

Bir su damlası çentiğine sahip Xiaomi Mi 9'un, bir önceki modele göre yüzde 40 daha ince çerçeveleri bulunuyor. Telefon, yüzde 90,7 gibi oldukça iddialı bir ekran/gövde oranı ile satışa çıktı. Arka tarafında ışığa göre renk değiştirebilen cam paneller kullanan telefon, aynı zamanda kavisli bir tasarıma sahip olduğu için rahat bir tutuş hissi veriyor.

Xiaomi Mi 9'un sol arka üst tarafında, dikey olarak hizalanmış 3 adet kamera karşımıza çıkıyor. Ortadaki ana kamera, 48 megapiksel çözünürlüğe ve f/1.75 diyafram değerine sahip. Bu kamera, aynı zamanda lazer otofokus sitemi ve yapay zeka yardımıyla daha da güçlendirilmiş. Xiaomi'nin önceki amiral gemisi modellerine baktığımızda, bu kameranın oldukça gelişmiş özelliklere sahip olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Xiaomi Mi 9, ana kameraya ek olarak, 12 megapiksel çözünürlüğünde telefoto bir kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı üçüncü bir kamera barındırıyor. Telefonun ön tarafında ise 20 megapiksellik bir kamera bulunuyor.

GELİŞTİRİLMİŞ EKRAN VE PARMAK İZİ OKUYUCUSU

Samsung tarafından geliştirilen 6,39 inçlik Full HD+ AMOLED ekrana sahip olan Xiaomi Mi 9, son derece ince çerçevelere sahip. Çizilmelere karşı dayanıklı olan ekran, Corning Gorilla Glass 6 ile korunuyor. Bununla birlikte Xiaomi Mi 9, ekrana gömülü bir parmak izi okuyucusu ile birlikte geliyor.

İŞLEMCİ VE DİĞER ÖZELLİKLER

Snapdragon 855 gibi üst düzey bir işlemci barındıran Xiaomi Mi 9, 6GB, 8GB ve 12GB RAM seçeneklerine sahip. Aynı zamanda 64 GB, 128 GB ve 256 GB şeklinde iki farklı depolama alanına sahip telefonda, 3300mAh batarya ve 27W hızlı şarj desteği bulunuyor. Bu bilgilere ek olarak telefon, Android 9 Pie işletim sistemi ile birlikte gelecek.

XIAOMI MI 9 BÜTÜN ÖZELLİKLERİ

6.39 inç Full HD+ AMOLED ekran

Snapdragon 855 işlemci

Adreno 640 GPU grafik birimi

6GB, 8GB, 12GB RAM

128GB, 256GB depolama

48MP + 12MP + 16MP üçlü arka kamera

20MP ön kamera

3300mAh batarya

27W hızlı şarj desteği

Ekrana gömülü parmak izi tarayıcı,

Yüz tanıma

SATIŞ FİYATI

Xiaomi Mi 9 - 6GB RAM + 64GB depolama : 446 dolar

Xiaomi Mi 9 - 8GB RAM + 128GB depolama : 519 dolar

Xiaomi Mi 9 - 8GB RAM+ 256GB depolama : 540 dolar

Xiaomi Mi 9 - 12GB RAM+ 256GB depolama : 885 dolar

8. ZTE AXON 10 PRO 5G ( 437 BİN 591)

Adından da anlaşılacağı gibi ZTE Axon 10 Pro 5G, 5G bağlantı özelliğine sahip. Her ne kadar 5G teknolojisi günümüzde kullanılmasa da ileride yüksek bağlantı hızları için 5G destekli telefonlar tercih edilebilir.

Ekranın üst tarafında bir su damlası çentiğine sahip olan Axon 10 Pro, ekrana gömülü bir parmak izi okuyucusuna sahip. Snapdragon X50 5G modemini kullanan telefon, Snapdragon 855 işlemcisinden gücünü alıyor.

6 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip Axon 10 Pro'nun, aynı zamanda 128 GB depolama alanına sahip yeni bir versiyonu daha var. AnTuTu listesine baktığımızda 128 GB'lık modeli ile listede yer aldığını zaten görebiliyoruz. 48 MP + 20 MP + 8 MP olmak üzere üçlü arka kamera kurulumuyla gelen telefonun ön tarafında ise 20 MP çözünürlüğünde tek bir kamera yer alıyor.

Axon 10 Pro'nun satış fiyatı ise 900 eurodan başlıyor.

9. MEIZU 16s (433 BİN 388)

Oldukça ince çerçevelere sahip 6,2 inç büyüklüğünde FULL HD+ Super AMOLED bir ekranı bulunan Meizu 16s, Qualcomm Snapdragon 855 gibi en üst düzey bir işlemci ile kullanıcıların karşısına çıkıyor.. 6 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneğine sahip telefonda, 128 ve 256 GB depolamaseçenekleri bulunuyor.

Sony IMX586 sensörüyle gelen 48 MP birinci kamera ve 20 MP ikinci kamera olmak üzere çift arka kamera kurulumuna sahip Meizu 16s'in ön tarafında ise yüz tanıma özellikli 20 MP bir kamera bulunuyor.

24W hızlı şarj desteğine sahip 3600 mAh bataryası ile dikkat çeken Meizu 16s, aynı zamanda oyunseverlere de 4D oyun deneyimi yaşatacak. Telefon, oyun oynarken oyundaki sahneleri tanıyarak, daha gerçek ve hassas titreşim efektleri sunacak.

Beyaz, siyah ve mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile satışa çıkan telefonun fiyatı ise şu şekilde:

6 GB RAM + 128 GB depolama sürümü: 550 dolar

8 GB RAM + 256 GB depolama sürümü: 624 dolar

10. REDMI K20 PRO (432 BİN 159)

K20 modelinde olduğu gibi 6,39 inç 2340×1080 piksel Full HD+ AMOLED HDRekran ile gelen Redmi K20 Pro, gücünü Qualcomm'un en güçlü işlemcisi Snapdragon 855'den alıyor.

6 GB RAM + 64/128 GB depolama ve 8 GB RAM + 128/256 GB depolama seçenekleriyle gelecek üst seviye telefon, tıpkı K20 modelinde olduğu gibi 48 MP + 13 MP + 8 MP olmak üzere üçlü arka kamera ve 20 MP bir ön kamera ile kullanıcıların karşısına çıkıyor. Bu ön kamera yine telefonun üst kısmından açılıp kapanabilen bir mekanizma içine yerleştirilmiş.

27W hızlı şarj destekli 4000 mAh batarya kapasitesine sahip Redmi K20 Pro'nun, fiyatlandırma seçenekleri ise şu şekilde:

6 GB RAM + 64 GB depolama seçeneği : 361 dolar

6 GB RAM + 128 GB depolama seçeneği : 376 dolar

8 GB RAM + 128 GB depolama seçeneği : 405 dolar

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.