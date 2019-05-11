Apex Legends çok yakında Android ve iOS'a gelecek

EA Games, Pubg ve Fortnite oyunlarına rakip olarak piyasaya sürdüğü battle royal oyunu Apex Legends'ı PC, Xbox ve PS4 için yayınlamıştı. Oynaması tamamen ücretsiz olan battle royale oyunu, şimdiden birçok oyuncunun ilgisini çekmiş durumda. Şirket, çok yakında oyunu Android ve iOS platformlarına getirmeye hazırlanıyor.

AÇILIŞTA REKOR KIRMIŞTI

Piyasadaki diğer battle royale tarzı oyunlara rakip olması beklenen Apex Legends, sadece 8 saatte 1 milyon oyuncu sayısına ulaşmıştı. Şimdilik sadece 3 kişilik gruplar halinde oynanabilen oyunun, optimizasyonu ve sunucu performansı birçok oyuncu tarafından oldukça beğenildi. Ardından 3 günde 10 milyon oyuncu sayısına ulaşan Apex Legends, yine bir rekor kırmıştı.





APEX LEGENDS MOBİL PLATFORMLARA GELECEK

Şu an için PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarında ücretsiz bir şekilde oynanabilen Apex Legends, PUBG ve Fortnite gibi güçlü rakipleriyle rekabeti artırmak için mobil platformlara da gelecek. Şirketten yapılan açıklamaya göre oyuncular Apex Legends’i çok yakında mobil cihazlarda oynayabilecek.

EA Games'in CEO'su Andrew Wilson, şubat ayında yaptığı açıklamada, Apex Legends'ı Android ve iOS cihazlarına getirmek istediğini söylemişti. Oyunun bir anda artan popülerliğine katkı sağlamak isteyen Andrew Wilson, oyunu mobil platformlara getirmek için çalışmalarına devam ediyor. Apex Legends'in android ve iOS için ne zaman yayınlanacağı ise şimdilik bilinmiyor.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.