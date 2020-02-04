Apple, ABD'deki iPhone'ları evden tamir etmeye başladı

Apple, yetkili servis sağlayıcılardan birinin iPhone'unuzu onarmak için evinize veya ofisine kadar geleceği yeni bir tamir programı başlattı. Yalnızca belirli şehirlerde geçerli olacak yeni hizmet, ilk olarak Apple'ın resmi destek sayfasında ortaya çıktı.

Şu anda yalnızca San Francisco, Los Angeles, New York, Chicago, Houston ve Dallas gibi ABD şehirlerinde geçerli olan yeni hizmet programına, yalnızca internet üzerinden başvurulabiliyor.

ŞU ANDA YALNIZCA EKRAN TAMİRİ İÇİN GEÇERLİ

Apple'ın evinize kadar getirdiği yeni tamir hizmeti, şu an için yalnızca ekran tamiri için geçerli. Yani batarya değiştirme gibi işlemler için Apple teknik servisine, kendiniz gitmeniz gerekiyor.

Ayrıca Apple; evden servis hizmetine başvuran kullanıcılardan, normal onarım maliyetine ek olarak 'yerinde tamir ücreti' de alınabileceğini belirtiyor.

Sınırlı sayıda onarım seçeneği ve ekstra ücretler nedeniyle Apple'ın yeni hizmetine olan ilgi, şimdilik pek de fazla olmayacak gibi görünüyor.

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