Apple, App Store aramalarında kendi uygulamalarına öncelik veriyor

Apple, daha önce yaptığı açıklamada, App Store'daki arama sonuçlarında kendi uygulamalarına öncelik verdiğini yalanlamıştı. Ancak yeni ortaya çıkan bir rapora göre şirket, arama sonuçlarında kendi uygulamalarını rakiplerinden daha yukarıda tutuyor.

Rapora göre Apple, App Store'da bulunan kategorilerin yüzde 60'ında kendi uygulamalarını daha üst sıralarda gösteriyor. Örneğin şirketin 'Apple Books' ve 'Maps' uygulamaları, rakipleri Google ve Amazon'un uygulamalarından daha az beğeni almalarına ve daha az popüler olmalarına rağmen daha üst sıralarda gösteriliyor.

APPLE, SIRALAMA ALGORİTMASINI AÇIKLAMIYOR

Apple, uygulamaların aramada nasıl sıralanacağını belirleyen toplam 42 faktörle birlikte arama adı eşleşmeleri ve “kullanıcı davranışı verilerini” temel alarak uygulamaları sıraladığını savunuyor. Ancak şirket, sıralamada hangi algoritmaları kullandığını hala gizli tutuyor.

Apple ayrıca, 2015 yılında uygulama mağazasında iki yıldızdan daha düşük derecelendirme alan uygulamaları mağazadan kaldırmayı düşündü. Ancak Apple'ın kendisine ait olan Apple Podcast uygulaması, iki yıldızdan düşük puan aldığı için şirket kendi uygulamasını kaldırmak istemedi ve bu kararından vazgeçmek zorunda kaldı.

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